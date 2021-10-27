الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

العثور على رضيعة ملقاة بين الحشائش بتمى الأمديد فى الدقهلية

العثور على رضيعة
العثور على رضيعة ملقاة بين الحشائش

عثر عدد من أهالى قرية المعالوه مركز تمى الأمديد بمحافظة الدقهلية على طفلة رضيعة ملقاة بين الحشائش وبجوار أرض زراعية خارج القرية. 

وتلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة تمى الأمديد بالعثور على رضيعة ملقاة بالقرب من أرض زراعية ووسط الحشائش.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة تمي الأمديد إلى مكان الواقعة، وتبين أن الرضيعة الملقاة بعمر يوم ومربوطة الحبل السري وترتدي ملابس كاملة وملفوفه بغطاء.

جرى نقل الطفلة الرضيعة لمستشفى تمي الأمديد لتوقيع الكشف الطبي ورعايتها صحيًا، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.

وأمر مصطفى عزوز، وكيل النائب العام بنيابة تمي الأمديد، بإشراف المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، بإيداع الرضيعة دار رعاية للأيتام بمركز السنبلاوين لحين انتهاء إجراءات الأوراق الخاصة بتسليمه لأحد الأسر البديلة التى أبدت استعدادها لتبنى الطفلة، ومخاطبة مكتب صحة تمى الأمديد لعمل اللازم واختيار اسم للطفلة لاستخراج شهادة ميلاد خاصه بها.

العثور على رضيعة ملقاة بين الحشائش
العثور على رضيعة ملقاة بين الحشائش
اهالي قريه المعاوله تمي الأمديد الدقهلية طفلة

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