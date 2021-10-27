الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة بنى سويف يجرى جولة مفاجئة للمدينة الجامعية بنات

رئيس جامعة بنى سويف
رئيس جامعة بنى سويف

أجري الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، مساء اليوم، زيارة مفاجئة للمدينة الجامعية بنات للاطمئنان على توافر كافة عناصر الراحة والأمان خلال إقامتهم داخل المدينة.

 

ووجه الطلاب شكرهم لرئيس الجامعة على الإستجابة لمطالبهم بعد أن قاموا بعرضها خلال زيارته الماضية، حيث تم تنفيذها على الفور ومنها زيادة سرعة الإنترنت داخل المدينة، والتنوع فى الطعام المقدم لهم فى الوجبات على مدار اليوم.

 

وفتح رئيس جامعة بنى سويف حوارا مع الطلاب استمع إليهم لمعرفة مدي رضاهم عن الخدمة والمعاملة التى يتلقوها، مطالباً جميع مشرفي المدينة بضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وتعقيم الغرف وصالات الطعام والأنشطة، على مدار الساعة وضرورة إرتداء الكمامات والتباعد حرصاً على سلامة الطلاب.

 

وقال رئيس الجامعة، "أننا نعمل دائماً على توفير كل وسائل الراحة للطلاب إثناء إقامتهم بالمدينة الجامعية والتى تعد بمثابة بيتهم الثاني، وأن أولياء الأمور يطمنئون على أبنائهم أثناء تواجدهم داخلها، ومن هنا فإن الجامعة تقع علي عاتقها مسئولية هائلة لحماية الطلاب وتنمية مهاراتهم من خلال المشاركة فى مختلف الأنشطة الطلابية مع الحفاظ على مستوي التحصيل الدراسي المطلوب".

 

وحرص الطلاب على تقديم التهنئة لرئيس الجامعة بعد صدور القرار الجمهوري بالتجديد لفترة ثانية، مؤكدين أن القرار أثلج صدورهم وعبروا عن فرحتهم بهذا القرار بسبب ما لمسوه من إهتمام رئيس الجامعة بهم وحرصه الدائم على الإستماع إلى مطالبهم وتنفيذها على الفور دون أى تأخير.

 

وكان عدد كبير من منسوبي جامعة بني سويف، من القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس وقيادات الاتحادات الطلابية والعاملين والإداريين الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف عند البوابة الرئيسية لمبنى الإدارة بالورود والتهليل، وذلك لتقديم التهنئة له بعد صدور القرار الجمهوري بتجديد الثقة وتوليه رئاسة الجامعة لفترة ثانية.

جامعة بنى سويف
جامعة بنى سويف

جامعة بنى سويف
جامعة بنى سويف
رئيس جامعة بني سويف بني سويف سرعة الانترنت الكمامات جولة مفاجئة الطلاب الدكتور منصور حسن

رئيس التحرير

وائل لطفي

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