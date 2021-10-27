الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الهلال الأحمر المصرى يواصل دعم القوافل الطبية للمهاجرين فى مصر

الهلال الأحمر المصرى
الهلال الأحمر المصرى

أعلنت الهلال الأحمر المصري عن استمرار تنفيذ مشروع تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية للمهاجرين والمصريين بالقاهرة الكبرى، لليوم الثاني على التوالي.

 

وأكدت الهلال الاحمر عبر موقعها الالكتروني، أن القوافل الطبية تعمل على توفير التخصصات الآتية ( باطنة - نساء وتوليد -أطفال -عظام ) بجانب خدمات التحاليل الطبية وصرف العلاج المجاني للمستفيدين.

 

من جانبها أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، ان الهلال الاحمر  المصري، هى إحدى الجمعيات الوطنية التي تعمل في مجال إدارة الأزمات والكوارث بالتعاون مع الوزارة وتتضمن مهامها التواصل مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة توقعات الأرصاد لأي سيول أو تقلبات جوية محتملة، والاستعداد الجيد من خلال تجهيز فرق للطوارئ واستكمال المخازن الاستراتيجية من المواد الإغاثية لاستخدامها حين الحاجة.

 

وأشارت إلى أن فِرق الإغاثة بالهلال الأحمر تقوم بعد الحادث مباشرة بتقديم الإسعافات الأولية للحالات البسيطة، وبانتشال أية ضحايا من مكان الحادث ونقلهم والمضارين للمستشفيات، ولم شمل الأسر التي قد تفرقها الأزمة، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمضارين وبصفة خاصة النساء والأطفال والشيوخ، وتوفير أكياس الدم حال الطوارىء.

 

وأوضحت وزارة التضامن، أن الهلال الأحمر المصري يعمل على مواجهة أخطار الكوارث والنكبات العامة بالتنسيق مع الجهات الحكومية والاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر واللجنة الدولية للصليب الأحمر والجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر والمنظمات القومية والدولية، كما يقدم الهلال خدمات التنمية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا والخدمات الصحية والطبية، مع التركيز على سبل الوقاية والإسعاف الأولى وتشجيع التبرع بالدم.

 

وصرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بان الهلال الأحمر المصري أعماله تمتد إفريقيًا وعربيًا، ولا تتوقف على المستوى المحلي فقط، لأنه أول من تواجد في أزمات لبنان والسودان وقدم دورًا وطنيًا كبيرًا.

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