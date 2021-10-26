السعودية تجدد دعم القضية الفلسطينية وضمان الحقوق المشروعة لشعبها

أكد مجلس الوزراء السعودي موقف المملكة الثابت والراسخ في دعم القضية الفلسطينية وإيجاد حل ‏عادل لها يؤمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وشدد مجلس الوزراء السعودي في جلسته الأسبوعية التي عقدت، اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على ما عبرت عنه المملكة أمام اللجنة الاقتصادية والمالية في الأمم المتحدة من ضرورة إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي ‏بالاستجابة للقرارات والقوانين الدولية وإنهاء الاحتلال والانسحاب الكامل من ‏الأراضي العربية المحتلة.

وفي وقت سابق من اليوم، طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، بربط المساعدات الأوروبية والشراكة مع إسرائيل باحترام حل الدولتين وإنهاء الاحتلال.

كما دعا أشتية أوروبا إلى ملء الفراغ السياسي من خلال بلورة وطرح مبادرة سلام بالشراكة مع الرباعية الدولية، تهدف إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء الفلسطيني رئيس لجنة الشئون الخارجية في البرلمان الأوروبي ديفيد ماكليستر، اليوم الثلاثاء، في مقر البرلمان الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، يرافقه وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وسفير دولة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورج عبدالرحيم الفرا.

وشدد أشتية على أن استمرار إسرائيل بعدم قبولها وموافقتها على حل الدولتين سيؤدي إلى دولة واحدة بنظام فصل عنصري.