فرنسا تعرب عن قلقها بعد وضع إسرائيل لـ6 منظمات فلسطينية بقوائم الإرهاب

أعربت فرنسا عن قلقها الشديد إزاء تصنيف السلطات الإسرائيلية 6 منظمات غير حكومية فلسطينية ناشطة في المجال الإنساني والدفاع عن حقوق الإنسان، منظمات إرهابية.

وأكدت فرنسا في بيان صدر عن وزارة الخارجية، مساء الثلاثاء، حرصها على الدور الجوهري الذي يضطلع به المجتمع المدني في الحياة الديمقراطية.

وتابع البيان: "تقع على عاتق الدول مسئولية إحداث البيئة المؤاتية لتمارس المنظمات غير الحكومية أنشطتها، والمحافظة على هذه البيئة"، مطالبة بالحصول على توضيح من السلطات الإسرائيلية في هذا الشأن.