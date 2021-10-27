الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التموين تكشف حقيقة تراجع أسعار اللحوم الحمراء خلال الفترة المقبلة

أسعار اللحوم
أسعار اللحوم

أكد المهندس عبدالمنعم خليل وكيل أول وزارة التموين والتجارة الداخلية ورئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن هناك تنوع في مصادر توفير اللحوم السودانية الطازجة والمبردة والمجمدة وفكرة التوسع في اتجاه استيراد لحوم من الخارج، مشيرا إلى أنه سيتم رفع زيادة معدلات الضخ وزيادة المعروض ما يؤثر إيجابيا على تراجع أسعار اللحوم البلدية.

 

وقال إن زيادة المعروض من اللحوم ستؤدي إلى تراجع أسعار اللحوم الحمراء إلى120 جنيها و130 جنيها للكيلو بحد أقصى.

 

وأضاف في تصريح خاص للدستور أن المجمعات الاستهلاكية للشركات الثلاث -شركة النيل للمجمعات الإستهلاكية وشركة الأهرام للمجمعات الإستهلاكية والإسكندرية للمجمعات الإستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية - من خلال منافذها التي تصل إلى 1500 منفذ منتشر على مستوى المحافظات تطرح ثلاث أنواع من اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة حيث تقوم بطرح اللحوم السودانية الطازجة بسعر 90 جنيها و اللحوم البرازيلية المجمدة بسعر 70 جنيها واللحوم الهندية بسعر 55 جنيها بجانب طرح كميات من اللحوم المفروم البرازيلي وكباب الحلة بأسعار مخفضة بنسبة 25% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية.

 

وتابع أن وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال منافذها في المجمعات الاستهلاكية وأمان والخدمة الوطنية ووزارة الزراعة لها منافذ تقوم على زيادة المعروض من اللحوم الطازجة بأسعار مخفضة بهدف زيادة المعروض في الأسواق بالعمل على عودة أسعار اللحوم البلدية إلى طبيعتها دون أي زيادة غير مبررة.

وزارة التموين وزارة الزراعة أسعار اللحوم اللحوم الحمراء المجمعات الاستهلاكية خفض أسعار مخفضة برازيلية المعروض

رئيس التحرير

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

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