محمد الباز: «لولا الجيش المصري كانت البلد راحت في 60 داهية»

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الجيش المصري سر قوته هو ولاؤه للبلد وللشعب، مشيرا إلى أن الجيش المصري بوصلته الشعب هو الذي يحددها.

وأضاف، خلال "البساط أحمدي" في بث مباشر عبر صفحته على "فيسبوك"، أنه لولا الجيش المصري ووقوفه بجانب الشعب في 30 يونيو، وفي مواقف كثيرة كانت البلد "راحت في 60 داهية"، لافتا إلى أن وجود الجيش المصري بهذه القوة يزعج دوائر كثيرة جدا في العالم، لأن الكل يعرف أنه في وجود الجيش المصري لا يستطيع أحد كسر هذا البلد.