الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

مايا مرسى: حقوق المرأة ترجمت لزيادة تمثيلها فى المجالس النيابية

مايا مرسي
مايا مرسي

استعرضت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، خلال كلمتها في اجتماعات اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في مصر حولَ التقدمِ المُحْرزِ فى تنفيذِ موادَّ اتفاقيةِ القضاءِ على جميعِ أشكالِ التمييزِ ضدَّ المرأةِ "سيداو"،  أنه تمت ترجمةُ حقوقِ المرأةِ الدستورية إلى قوانينَ واستراتيجياتٍ وبرامجَ تنفيذيةٍ، وكوتةٍ دستوريةٍ ضمنتْ وجودَ 25% من السيدات فى البرلمان و25% منهن في المجالس المحلية  و10% في مجلس الشيوخ  وتمثيلاً ملموسًا فى مجالس إداراتِ الشركات المالية والقطاع المصرفى.

وأضافت رئيس المجلس القومي لحقوق المرأة، أنه أُطلِقتْ في ذات الوقت العديدُ من الحملات؛ لتمكين المرأة وحمايتِها من جميعِ أشكالِ العنف، ومكافحةِ جرائمِ تقنية المعلومات، والتنقلِ الآمنِ لها وتوعيتِها بحقوقِها وبالخدماتِ التى تقدمها لها الدولةُ، وإدماجِ الرجالِ والشبابِ من بينها حملةُ" التاء المربوطة سر قوتك" ونجحت فى تحقيق 135 مليون اتصال  وحملاتٌ لطرق الأبوابِ حققتْ 42 مليون زيارة، وتم إطلاقُ "الكودِ الأخلاقىِّ للمرأةِ فى وسائلِ الإعلام»، وتم إنشاءُ مرصدٍ إعلامىٍّ لمتابعةِ تنفيذِه.

وتابعت مرسي: "وأُطلِقتْ في ذات الوقت العديدُ من الحملات؛ لتمكين المرأة وحمايتِها من جميع أشكالِ العنف، ومكافحةِ جرائمِ تقنية المعلومات والتنقلِ الآمنِ لها وتوعيتِها بحقوقِها وبالخدماتِ التى تقدمها لها الدولةُ وإدماجِ الرجالِ والشبابِ.. من بينها حملةُ "التاء المربوطة سر قوتك"والتي نجحت فى تحقيق 135 مليون اتصال وحملات لطرق الأبوابِ حققت 42 مليون زيارة وتم إطلاقُ "الكودِ الأخلاقىِّ  للمرأةِ فى وسائلِ الإعلام»، وتم إنشاءُ مرصدٍ إعلامىٍّ لمتابعةِ تنفيذِه وخلالَ جائحة كورونا تم تبني برنامج للتوعية بالمخاطر وتطوير نظمِ الإحالةِ والخطوطِ الساخنة لتوفيرِ الدعمِ الاقتصادىِ والنفسىِ بجانبِ حملاتِ التوعيةِ الإلكترونية، كما أُطلقتْ حملاتٌ لمكافحةِ الجرائمِ الإلكترونية بالشراكة مع منصات الفيس بوك وإنستجرام".

الدكتورة مايا مرسي المجلس القومي للمرأة اجتماعات اللجنة المعنية حقوق المرأة الدستورية قوانين واستراتيجيات مرسى

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