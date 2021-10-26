الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ارتفاع ضحايا هجوم داعش شرق العراق إلى 10 قتلى و18 جريحًا

قوات الامن العراقية
قوات الامن العراقية

أفادت وسائل إعلام عراقية، الثلاثاء، بارتفاع قتلى هجوم تنظيم داعش الارهابي في شرق البلاد إلى 10 قتلى و18 جريحًا.

وقال مصدر أمني إن تعزيزات عسكرية وصلت الى المنطقة للسيطرة على الموقف الأمني، فيما أشار المصدر الأمني إلى أن عناصر من داعش هاجموا قرية الرشاد بضواحي المقدادية شمال شرق بعقوبة ، واسفر الهجوم عن استشهاد خمسة مدنيين وجرح سبعة آخرين في حصيلة اولية ، وذلك  حسب الوكالة الوطنية العراقية للانباء.

فيما لقي عنصران بالأمن العراقي مصرعهما، وأصيب أثنان آخران في هجوم لداعش بضواحي ناحية السعدية في محافظة ديالي العراقية، صباح اليوم.

وذكرت وكالة الأنباء الوطنية العراقية، نقلا عن مصدر أمني أن مجموعة إرهابية هاجمت في ساعة متأخرة من الليلة الماضية نقطة للحشد الشعبي في منطقة كباشي بأطراف ناحية السعدية شمال شرق بعقوبة ما أسفر عن استشهاد وجرح ثلاثة مقاتلين من الحشد الشعبي.

وتتصاعد التحذيرات في محافظة نينوى شمالي العراق، من خطورة الهجمات المتكررة التي ينفذها تنظيم "داعش" المنتشر على شكل خلايا متفرقة في بادية الموصل والجزيرة وبلدات أخرى حدودية مع سوريا.

وحملت الاعتداءات التي يشنها التنظيم ليلاً طابعاً انتقامياً من القبائل التي ساعدت الأمن العراقي خلال الحرب الأخيرة لطرد التنظيم من نينوى في العامين 2016 و2017، إذ طاولت الهجمات حرق معدات وحقول زراعية وقتل مواشي القبائل.

وبحسب مسؤول عراقي بارز في قيادة عمليات الجيش بمحافظة نينوى، فإنّ "داعش" نفذ أكثر من 10 هجمات إرهابية خلال الشهر الحالي في نينوى وحدها، مضيفاً أنّ هناك توجهاً لبدء عملية عسكرية جديدة تستهدف جيوبا وخلايا إرهابية في مناطق جبلية صعبة بغطاء من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة وكذلك الطيران العراقي.

العراق هجوم داعش شرقي العراق الإرهاب جرحى قتلى

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وائل لطفي

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