«تموين مطروح»: ضخ 100 ألف أسطوانة بوتاجاز زيادة شهريا

أكد المحاسب حسن كمال الشيباني، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح، ضخ 100 ألف أسطوانة بوتاجاز زيادة شهريًا، وذلك بدءًا من شهر نوفمبر المقبل، ليصل الإجمالي إلى نحو 430 ألف أسطوانة بوتاجاز.

وأوضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح، أنه سيتم توفير الكميات المطلوبة من أسطوانات البوتاجاز الصغيرة المنزلية، والتي تزن 12 ونصف كيلوجرام، وكذلك الأسطوانات التجارية والتي يتم زيادتها بواقع 15 إلى 20 ألف أسطوانة كبيرة للأنشطه التجارية، ومزارع الدواجن والمحلات التجارية وغيرها لزيادة معدلات السحب والاستهلاك خلال الموسم الشتوي مقارنة بالموسم الصيفي.

وأشار «الشيباني»، إلى أن الأجواء في مطروح وتغيير أحوال الطقس خلال الموسم الشتوي يتطلب زيادة معدلات الاستهلاك، وزياده معدلات الضخ من أسطوانات البوتاجاز من خلال التنسيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وبين وزارة البترول.

وأكد أنه يتم تشكيل فريق عمل رقابي للمرور على مستودعات البوتاجاز للتأكد من توفير أسطوانات البوتاجاز بشكل يومي وبالأسعار الرسمية بدون أي زيادة، لتوفير احتياجات المواطنين من خلال هذه المستودعات و مصانع التعبئة خلال فتره الشتاء وتقلبات الطقس.

وشدد وكيل وزارةالتموين والتجارة الداخلية بمطروح على أنه سيتم تحرير محاضر للمخالفات في حال تجميع الأسطوانات وبيعها في السوق السوداء أو السريحة أو الباعة الجائلين أو البيع بأزيد من الأسعار الرسمية.