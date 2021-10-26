وفاة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة

توفى منذ قليل، المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس الدائرة الحادية عشرة ضرائب، بالمحكمة الإدارية العليا، وستشيع الجنازة بقرية شبراتنا فى الغربية، والدفن بمقابر العائلة.

يذكر أن المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة التحق بمجلس الدولة دفعة 1976، وانتقل فى القسم القضائى بالمجلس لمدة زادت عن الـ30 عامًا بين هيئة المفوضين ومحكمة القضاء الإدارى والمحكمة الإدارية العليا، كما أنه من أوائل قضاة مجلس الدولة الذين كتبوا أحكامًا قضائية فى الإفراج الشرطى والإفراج الصحفى وحقوق الأسرى وكذلك المحاكمات العسكرية.

كما كان عضو اليمين بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا التى أصدرت أحكامًا بتأييد بطلان خصخصة عدد من شركات القطاع العام كعمر أفندى وطنطا للكتان وتولى رئاسة الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى خلال العامين الماضيين، قبل رئاسته للإدارية العليا "فحص" وأصدر العديد من الأحكام القضائية الخاصة بالنقابات المهنية والعمالية.