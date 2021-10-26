الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا بشارة يترأس الرياضة الروحية السنوية لكهنة إيبارشية أبوقرقاص

الأنبا بشارة
الأنبا بشارة

ترأس صاحب النيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، الرياضة الروحية السنوية لكهنة الإيبارشية بالمقطم، والتي تقام في الفترة من الخامس والعشرين، وحتى الثامن والعشرين من أكتوبر الجاري.
 

جدير بالذكر أن الأب الدكتور ميلاد صدقي، مدرس العقيدة والتراث العربي المسيحي، يقود تأملات الرياضة الروحية.

واحتفلت الكنائس  بعيد الصليب  وهو اليوم الذي وجدت فيه القديسة هيلانه الصليب ورفعته على جبل الجلجثة وبنت فوقه كنيسة القيامة.

ويُعد عيد الصليب هو أحد الأعياد السيدية الكبرى والمهمة في الكنيسة المسيحية نُظرًا لأهمية الصليب في العقيدة المسيحية.

صاحب النيافة الأنبا بشارة جودة مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك كهنة الإيبارشية الرياضة الروحية السنوية الدكتور ميلاد صدقي مدرس العقيدة والتراث العربي المسيحي يقود تأملات الرياضة الروحية

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