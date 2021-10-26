إصلاحات تشريعية وتحسن النمو.. حصاد نشاط وزارة التخطيط في 24 ساعة

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، الثلاثاء، نشاطًا مكثفًا تستعرضه «الدستور» في السطور التالية:

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إحدى ركائز الخطة القومية لتنمية الأسرة المصرية تتمثل في التمكين الاقتصادي للمرأة الذي يمكن رصده من خلال معدل مشاركتها في سوق العمل.

https://www.dostor.org/3609779

,قالت وزيرة التخطيط إن مصر هى الدولة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تطلق نموذج سد الفجوة بين الجنسين في المنتدى الاقتصادي العالمي، لافتًا إلى أنه يركز على الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة.

https://www.dostor.org/3609798

وأكدت الوزيرة أن مصر اتخذت تدابير واسعة لتحسين مناخ الأعمال بشكل عام، وشمل ذلك إدخال إصلاحات تشريعية للقوانين الرئيسية التي تؤثر على بيئة الأعمال وكذلك تبسيط الجوانب المهمة للسياسة الضريبية والإدارة، ونتيجة لذلك صعد ترتيب مصر في مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي ستة مراكز ليكون ترتيبها 114 من أصل 190 دولة.

https://www.dostor.org/3609791

وقالت هالة السعيد إن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 7٪ في السنة المالية 2023-2024 وألا تقل نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي عن 20٪، كما تستهدف الحكومة، أيضًا، زيادة مساهمة الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات الثلاثة الرائدة في السنة المالية 2023/24 إلى 30٪ - 35٪، جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في المائدة المستديرة المنعقدة بعنوان: "النمو الاقتصادي والإنتاجية ومناخ الأعمال"، وذلك خلال مرافقتها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء في زيارته وأعضاء الحكومة المصرية للعاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 23 إلى 27 من أكتوبر الجاري.

https://www.dostor.org/3609784