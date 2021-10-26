الأربعاء 27 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إصلاحات تشريعية وتحسن النمو.. حصاد نشاط وزارة التخطيط في 24 ساعة

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، الثلاثاء، نشاطًا مكثفًا تستعرضه «الدستور» في السطور التالية:

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إحدى ركائز الخطة القومية لتنمية الأسرة المصرية تتمثل في التمكين الاقتصادي للمرأة الذي يمكن رصده من خلال معدل مشاركتها في سوق العمل.

https://www.dostor.org/3609779

,قالت وزيرة التخطيط إن مصر هى الدولة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تطلق نموذج سد الفجوة بين الجنسين في المنتدى الاقتصادي العالمي، لافتًا إلى أنه يركز على الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة.
https://www.dostor.org/3609798
وأكدت الوزيرة أن مصر اتخذت تدابير واسعة لتحسين مناخ الأعمال بشكل عام، وشمل ذلك إدخال إصلاحات تشريعية للقوانين الرئيسية التي تؤثر على بيئة الأعمال وكذلك تبسيط الجوانب المهمة للسياسة الضريبية والإدارة، ونتيجة لذلك صعد ترتيب مصر في مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي ستة مراكز ليكون ترتيبها  114 من أصل 190 دولة.

https://www.dostor.org/3609791

وقالت هالة السعيد إن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 7٪ في السنة المالية 2023-2024 وألا تقل نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي عن 20٪، كما تستهدف الحكومة، أيضًا، زيادة مساهمة الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات الثلاثة الرائدة في السنة المالية 2023/24 إلى 30٪ - 35٪، جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في المائدة المستديرة المنعقدة بعنوان: "النمو الاقتصادي والإنتاجية ومناخ الأعمال"، وذلك خلال مرافقتها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء في زيارته وأعضاء الحكومة المصرية للعاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 23 إلى 27 من أكتوبر الجاري.

https://www.dostor.org/3609784

التخطيط الدكتورة هالة السعيد معدل النمو إصلاحات تشريعية المرأة

رئيس التحرير

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

الأكثر قراءة

أول رد من «التعليم» على اغتصاب طالبة داخل مدرسة بالمحلة

حقيقة وفاة الإعلامى مدحت شلبى

الداخلية تكشف ملابسات فيديو تحرش شخص بفتاة داخل أتوبيس فى المعادى

لا داعى للتوتر.. قرار جديد من «التعليم» بشأن امتحانى رابعة ابتدائى

والد الطالب المعتدى عليه من مُعلمة: «كان بيحوش عن زميله فضربته بالسكين»

محمد الباز يكشف سبب دعمه للفنان شريف منير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

82 دقيقة مع الكفيف الفنلندى

حسام علوان

قراءة جديدة فى صحف قديمة نادرة: دراما التاريخ والبشر

ماجد حبته

..وانتهى «مسلسل» الطوارئ

مؤمن المحمدي

الخوف يحكم

د. القس صفوت البياضى

العنف داء يقضي على الأخضر واليابس

جلال حمام

في سيناء.. البناء والأمان يملآن الفراغ

محمد القصبي

عن سعيدة خاطر الفارسي

أحمد سعد زايد

ذكريات.. فى رثاء المفكر العظيم حسن حنفى

صور

الزمالك يفوز على إنبي بثنائية نظيفة في بداية الدوري المصري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

دخول الجماهير مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

فرنسا تعرب عن قلقها بعد وضع إسرائيل لـ6 منظمات فلسطينية بقوائم الإرهاب

رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب أوروبا بربط المساعدات والشراكة مع إسرائيل بإنهاء الاحتلال

اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى فلسطين: اعتداء المستوطنين على موظفينا «مرفوض»