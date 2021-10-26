الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التأمينات تحدد 5 شروط لتلقي الخدمة من مكتب تأميني واحد فقط

الهيئة القومية للتأمين
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه وفقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد، فإنه يجوز لصاحب منشأة بالقطاع الخاص، أن يتلقى الخدمة من مكتب تأمينات واحد فقط، إذا كانت له أكثر من فرع فى المحافظات.

أضافت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني أنه يجوز لصاحب العمل اعتبار جميع فروعه وحدة واحدة أو أكثر في مجال علاقتها مع الهيئة على النموذج رقم (10)، لافتة إلى أنه يشترط لموافقة الهيئة على طلب المنشأة بتوحيد التعامل لها ما يلي:

 1- أن يكون للمنشأة أكثر من فرع. 

2- أن تكون طبيعة عمل العاملين بالفروع تتصف بالتنقل بين الأفرع المختلفة ومرتبطة بأعمال المركز الرئيسي.

 3- أن تكون المنشأة منتظمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي وألا يكون هناك تهرب تأميني سواء جزئي أو كلي. 

4- لا يجوز توحيد التعامل بالنسبة للمنشأة التي يوجد لفروعها وحدات حسابية منفصلة. 

5- يتم دراسة الطلب بالإدارة المختصة بعد إجراء تحريات مكتب الهيئة.

وفى سياق اخر، أكدت الهيئة القومية للتأمين أن  العامل يلتزم عند التحاقه بعمل في القطاع الخاص بإخطار الهيئة على النموذج رقم (1) المرفق باللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمه العمل وذلك منعاً للتهرب التأمينى.

يتقدم العامل بنموذج رقم 1 من أصل وصورتين إلى مكتب الهيئة الذى يقع في دائرته محل عمله خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمه العمل مرفق به المستندات الآتية :

-صورة المستند الدال علي تاريخ الميلاد مميكن .
-صورة من عقد العمل إن وجد.
-إقرار إستلام العمل إن وجد.
-يتقدم باستمارة س1 والمرفقات السابقة إلي قسم المعلومات بمكتب التأمينات الذي يقع في دائرته محل نشاط صاحب العمل
-يقوم​ المكتب بعد التأكد من جدية الإلتحاق بواسطة مفتش الهيئة بإدراج العامل ضمن عمال المنشآة .

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