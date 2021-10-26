العراق.. مقتل 4 وإصابة 18 آخرين في هجوم إرهابي لـ«داعش»

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء، بمقتل 4 أشخاص وجرح 18 آخرون في هجوم عنيف لتنظيم داعش شرقي العراق.

وقال مصدر أمني عراقي إن عناصر من داعش هاجموا قرية الرشاد بضواحي المقدادية شمال شرق بعقوبة، وأسفر الهجوم عن استشهاد خمسة مدنيين وجرح سبعة آخرين في حصيلة أولية، حسب الوكالة الوطنية العراقية للانباء.

فيما لقي عنصران بالأمن العراقي مصرعهما، وأصيب أثنان آخران في هجوم لداعش بضواحي ناحية السعدية في محافظة ديالي العراقية، صباح اليوم.

وذكرت وكالة الأنباء الوطنية العراقية، نقلا عن مصدر أمني أن مجموعة إرهابية هاجمت في ساعة متأخرة من الليلة الماضية نقطة للحشد الشعبي في منطقة كباشي بأطراف ناحية السعدية شمال شرق بعقوبة ما أسفر عن استشهاد وجرح ثلاثة مقاتلين من الحشد الشعبي.

فيما تتصاعد التحذيرات في محافظة نينوى شمالي العراق، من خطورة الهجمات المتكررة التي ينفذها تنظيم "داعش" المنتشر على شكل خلايا متفرقة في بادية الموصل والجزيرة وبلدات أخرى حدودية مع سوريا.

وحملت الاعتداءات التي يشنها التنظيم ليلاً طابعاً انتقامياً من القبائل التي ساعدت الأمن العراقي خلال الحرب الأخيرة لطرد التنظيم من نينوى في العامين 2016 و2017، إذ طاولت الهجمات حرق معدات وحقول زراعية وقتل مواشي القبائل.

وبحسب مسؤول عراقي بارز في قيادة عمليات الجيش بمحافظة نينوى، فإنّ "داعش" نفذ أكثر من 10 هجمات إرهابية خلال الشهر الحالي في نينوى وحدها، مضيفاً أنّ هناك توجهاً لبدء عملية عسكرية جديدة تستهدف جيوبا وخلايا إرهابية في مناطق جبلية صعبة بغطاء من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة وكذلك الطيران العراقي.

وكان رئيس البرلمان العراقي المنتهي ولايته محمد الحلبوسي أكد أن خلايا تنظيم داعش النائمة لا تزال في العراق، مشيراً إلى وجود حاجة لدعم دولي للقضاء على التنظيم.

وحذّر الحلبوسي، من وجود خلايا نائمة للتنظيم في العراق، مشدداً على أن القوات الأمنية المسلحة بحاجة إلى مساندة دولية لتجفيف منابع تمويل الإرهاب.