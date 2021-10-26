فركش.. عمرو عبدالجليل ينتهى من تصوير «فيلم تجارى»

انتهى الفنان عمرو عبدالجليل من تصوير أحداث "فيلم تجاري" الذي يقوم ببطولته مع حمدي الميرغني ونانسي صلاح وياسر الطوبجي وإبرام سمير وزينب عزيز وعمرو القاضي وتأليف زين العابدين خيري وإخراج محمود كامل.

كشفت مصادر لـ"الدستور"، عن أن عمرو عبدالجليل صوّر مشاهده النهائية في الفيلم أمس في الريف الأوروبي على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، بحضور كل نجوم العمل واستمر حتى الساعات الأولى من الصباح، وتدور حول منتج سينمائي لا يفقه شيئًا في الإنتاج السينمائي ويريد تقديم أعمال سينمائية، وبذلك يناقش صناع العمل بعضًا من أزمات الصناعة السينمائية في السنوات الأخيرة.

يقدم عبدالجليل شخصية منتج سنمائي يدعي ممدوح الأمريكاني يقدم أول عمل سينمائي له كمنتج في إطار كوميدي، كما يقدم الفنان ياسر الطوبجي دور مدير إنتاج داخل أحداث الفيلم، وتقدم الفنانة فرح يوسف دور ممثلة وهى بطلة الفيلم، كما يشارك الفنان عمرو القاضي بدور مدير تصوير داخل أحداث الفيلم.