الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«التوك توك» يثير غضب سكان روض الفرج بشبرا

التوك توك
التوك توك

سادة حالة من الغضب  بين سكان منطقة روض الفرج بحىي شبرا مصر؛ نتيجه لانتشار "التوك توك" في شوارع وميادين المنطقة، والذي يصدر من سائقي العديد من الأضرار التي تزعج  سكان المنطقة، كما أن "التوك توك" يسبب شلل تام في الحركة المرورية ،إلي جانب الازعاج المستمر الناتج عن تشغيل الأغاني بصوت عال، والمشادات المستمرة بين السائقين.

التقت "الدستور" بعدد من أهالي منطقة روض الفرج وتحدثوا عن غضبهم الناتج من  سائقي "التوك توك"، حيث قال خالد مهران، أحد سكان منطقة روض الفرج، أن وجود "التوك توك" في الشوارع خطر كبير يهدد جميع السكان؛ بسبب الأضرار الكبيرة الناتجه عنه، وفي الأغلب من يقود «التوك توك» من فئة الأطفال و تتراوح أعمارهم ما بين 11 و20  سنة، كما أن «التوك توك» سبب رئيسي في الازدحام والشلل المروري.

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التوك توك 

وأضاف «مهران»، أنه يوميًا يكون هناك مشاجرات بين السائقين، وفي أثناء المشاجرات تخرج أفظع الألفاظ والمعاني التي تسبب حالة من الغضب لجميع الأهالي، مشيرًا إلى أن الأكثر إزعاجًا للسكان مكبرات الصوت التي يعتاد السائقين على تشغيلها على أعلي درجه بها، والتي تسبب حالة من التوتر والضوضاء لجميع سكان المنطقة.

ومن جانبه، قال سيف محمد، صاحب محل لبيع الأحذية بشارع شبرا، إن انتشار «التوك توك» في الشارع يصيب أصحاب المحال بالخسارة الكبيرة؛ بسبب التكدس المروري الذي ينتج من سائقي «التوك توك»، مما يصعب على أصحاب المحال عرض بضائعهم للزبائن، ولا يكون هناك مساحة للزبائن لرؤية المعروضات بسبب الزحام المروري.

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التوك توك 

وأشار إلى أنه يجب نقل السائقين لمكان آخر مناسب لهم ومناسب لسكان المنطقة للقضاء على ظاهرة الوقوف أمام الشوارع الرئيسية ولما يتسببون به من أزمات.

وأوضح علاء خميس، أحد سكان المنطقة، أنه خلال السنوات الماضية كان هناك رقابة شديدة على سائقي «التوك توك»، وهو ما طالب بعودته مرة أخرى لتنظيم السائقين لعدم إزعاج السكان بالمنطقة.

سكان منطقة روض الفرج التوك توك الحركة المرورية شوارع وميادين السائقين دوران شبرا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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