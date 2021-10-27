مواعيد القطارات من أسيوط للقاهرة اليوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021

يبحث قطاع كبير من المسافرين الذي يترددون على القطار باستمرار عن المواعيد الرسمية لتحرك القطار بعدما أعلنت هيئة السكة الحديد عن توافر في عدد ماكينات الصرف للتذاكر الذاتية وذلك في 12 محطة في جميع محافظات الجمهورية، من أجل تسهيل الحصول على موعد القطارات وحجز المقاعد.

مواعيد القطارات اليوم من أسيوط للقاهرة

وأوضحت هيئة السكة الحديد المصرية أن الماكينات ستسهل على الركاب توفير الوقت ومنعا للازدحام والتكدس أمام شبابيك التذاكر، وتلبي جميع احتياجات المواطنين سواء بالاستعلام عن مواعيد القطارات أو مواعيد الحجز.

وأشارت إلى أن محطات المحافظات الذي يتواجد بها ماكينات الصرف الآلي هي:

محطة القاهرة، ومحطة بنها، ومحطة طنطا، ومحطة سيدي جابر، ومحطة الإسكندرية، فضلا عن محطة الإسماعيلية، ومحطة الجيزة، ومحطة المنيا.

جدول ميعاد القطارات المكيفة والقطارات الروسية من محافظة أسيوط المتجه إلى محافظة القاهرة

قطار رقم 871 مكيف «أسيوط - القاهرة» موعد التحرك الساعة 3:20 صباحا

قطار رقم 979 مكيف «أسيوط - القاهرة» موعد التحرك الساعة 15:00 ظهرا.

قطار رقم 973 «أسيوط - القاهرة» (روسى) موعد قيامة الساعة 2:20 ظهرا .

قطار رقم 165 «أسيوط - القاهرة» (روسى) موعد قيامة الساعة 6:00 صباحا .

جدول ميعاد القطارات المكيفة والقطارات الروسية من محافظة القاهرة المتجه إلى محافظة أسيوط