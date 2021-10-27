الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مواعيد القطارات من أسيوط للقاهرة اليوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021

مواعيد القطارات
مواعيد القطارات

يبحث قطاع كبير من المسافرين الذي يترددون على القطار باستمرار عن المواعيد الرسمية لتحرك القطار بعدما أعلنت هيئة السكة الحديد عن توافر في عدد ماكينات الصرف للتذاكر الذاتية وذلك في 12 محطة في جميع محافظات الجمهورية، من أجل تسهيل الحصول على موعد القطارات وحجز المقاعد.

مواعيد القطارات اليوم من أسيوط للقاهرة

وأوضحت هيئة السكة الحديد المصرية أن الماكينات ستسهل على الركاب توفير الوقت ومنعا للازدحام والتكدس أمام شبابيك التذاكر، وتلبي جميع احتياجات المواطنين سواء بالاستعلام عن مواعيد القطارات أو مواعيد الحجز.

وأشارت إلى أن محطات المحافظات الذي يتواجد بها ماكينات الصرف الآلي هي:
محطة القاهرة، ومحطة بنها، ومحطة طنطا، ومحطة سيدي جابر، ومحطة الإسكندرية، فضلا عن محطة الإسماعيلية، ومحطة الجيزة، ومحطة المنيا.

جدول ميعاد القطارات المكيفة والقطارات الروسية من محافظة أسيوط المتجه إلى محافظة القاهرة

قطار رقم 871 مكيف «أسيوط - القاهرة» موعد التحرك الساعة 3:20 صباحا

قطار رقم 979 مكيف «أسيوط - القاهرة» موعد التحرك الساعة 15:00 ظهرا.

قطار رقم 973 «أسيوط - القاهرة» (روسى) موعد قيامة الساعة 2:20 ظهرا .

قطار رقم 165 «أسيوط - القاهرة» (روسى) موعد قيامة الساعة 6:00 صباحا .

السكك الحديدية تعلن تعديل تركيب بعض القطارات

جدول ميعاد القطارات المكيفة والقطارات الروسية من محافظة القاهرة المتجه إلى محافظة أسيوط

  • القطار رقم 978 مكيف «القاهرة - أسيوط» موعد التحرك الساعة 06:30 صباحا.
  • القطار رقم 986 مكيف «القاهرة - الأقصر» موعد التحرك الساعة 13:00 ظهرا.
  • القطار رقم 872 مكيف «القاهرة - أسيوط» موعد التحرك الساعة 17:45 عصرا.
  • القطار رقم 972 «القاهرة - أسيوط» (روسى) موعد قيامة الساعة 14:20 ظهر.
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وائل لطفي

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