قبل الحصول على لقاح كورونا.. أشياء يجب عليك معرفتها

تلقى حتي الآن الملايين من الأشخاص حول العالم لقاح فيروس كورونا بأمان، ما يجعلنا جميعًا نقترب خطوة واحدة من العودة لممارسة أعمالنا اليومية المعتادة دون الخوف من العدوي ولكن هناك بعض الأمور التي يجب مراعاتها قبل تلقي اللقاح وبعض الأمور المتوقعة.

ونستعرض في السطور التالية ما يجب فعله قبل تلقى لقاح كورونا، وفقا لما ذكره موقع اليونسيف.

هناك الكثير من المعلومات الخاطئة حول اللقاحات عبر الإنترنت ، لذلك من المهم دائمًا الحصول على معلوماتك من مصادر جديرة بالثقة مثل اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية.

إذا كانت لديك أي أسئلة حول ما إذا كان يجب أن تتلقى لقاح فيروس كورونا المستجد أو لا لظروف صحية فتحدث إلى طبيبك، وعند تلقي اللقاح يجب توخي الحذر لدي من يعانون من ظروف صحية مختلفة مثل وجود تاريخ من ردود الفعل التحسسية الشديدة تجاه أي من مكونات لقاح فيروس كورونا.

إذا كنت مريضًا حاليًا أو تعاني من أعراض فيروس كورونا المستجد، يجب الإنتظار حتي التحسن.

ابق آمنًا وتأكد من اتباع احتياطات السلامة في منشأة التطعيم مثل التباعد الجسدي أثناء الانتظار وارتداء قناع، و أخبر أخصائي الرعاية الصحية إذا كان لديك أي حالات طبية يمكن اعتبارها احتياطات ، مثل الحمل أو ضعف جهاز المناعة.

واحتفظ بسجل تلقي التطعيم، يجب أن تتلقى بطاقة تطعيم تخبرك بلقاح فيروس كورونا الذي تلقيته، ومتى تلقيته وأين تلقيته، لذا تأكد من احتفاظك بهذه البطاقة في حالة احتياجك إليها في المستقبل.

أما بعد التطعيم

-أبق تحت المراقبة لمدة ربع ساعة، يجب أن يراقبك مقدم الرعاية الصحية لمدة 15 دقيقة تقريبًا بعد إعطاء اللقاح للتأكد من عدم وجود أي ردود فعل فورية لديك، ومن النادر للغاية حدوث تفاعلات صحية خطيرة.

-كن مستعدًا لبعض الآثار الجانبية. تم تصميم اللقاحات لتمنحك مناعة دون مخاطر الإصابة بالمرض لذلك من الشائع أيضًا تجربة بعض الآثار الجانبية الخفيفة إلى المتوسطة التي تختفي في غضون أيام قليلة من تلقاء نفسها.

تتضمن بعض الآثار الجانبية الخفيفة إلى المتوسطة التي قد تواجهها بعد التطعيم ما يلي:

وجع الذراع في موقع الحقن

حمى خفيفة

تعب

صداع

آلام في العضلات أو المفاصل

قشعريرة

إسهال

إذا استمرت أي أعراض لأكثر من بضعة أيام أو إذا كنت تعاني من رد فعل أكثر حدة ، فأتصل بالطبيب .