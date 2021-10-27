الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021 فى محافظات مصر

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

تستعرض الدستور لقرائها مواقيت الصلاة في بعض المحافظات اليوم الأربعاء ٢٧ أكتوبر نظرا لأهميتها وتصدرها علي مواقع البحث وتتضمن مواقيت الصلاة كلا من محافطة القاهرة الكبري، الإسكندرية، جنوب سيناء، الأقصر، السويس، أسوان، الإسماعيلية، والسويس ومحافظة الغربية.

 

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء ٢٧ أكتوبر ٢٠٢١ في محافظات مصر

 

مواعيد الصلاة اليوم في محافطة القاهرة

موعد صلاة الفجر   ٤:٣٨

موعد  الشروق       ٦:٠٥

موعد آذان الظهر    ١١:٣٩

موعد آذان العصر   ٢:٤٨

موعد اذان المعرب  ٥:١٢

موعد اذان العشاء.  ٦:٣٠
 

مواعيد الصلاة اليوم في محافطة الاسكندرية
 

موعد صلاة الفجر   ٤:٤٣

موعد  الشروق       ٦:١٢

موعد آذان الظهر    ١١:٤٤

موعد آذان العصر   ٢:٥٢

موعد اذان المعرب  ٥:١٦

موعد اذان العشاء.  ٦:٣٥
 

مواقيت الصلاة اليوم في محافطة جنوب سيناء
 

موعد صلاة الفجر   ٤:٢٦

موعد  الشروق       ٥:٥٣

موعد آذان الظهر    ١١:٢٧

موعد آذان العصر   ٢:٣٧

موعد اذان المعرب  ٥:٠١

موعد اذان العشاء.  ٦:١٨


 

مواعيد الصلاة اليوم في محافطة الاقصر
 

موعد صلاة الفجر   ٤:٣٢

موعد  الشروق       ٥:٥٥

موعد آذان الظهر    ١١:٣٤

موعد آذان العصر   ٢:٤٨

موعد اذان المعرب  ٥:١٢

موعد اذان العشاء.  ٦:٢٧


 

مواعيد  الصلاة اليوم في محافطة اسوان
 

موعد صلاة الفجر   ٤:٢٩

موعد  الشروق       ٥:٥٢

موعد آذان الظهر    ١١:٣٢

موعد آذان العصر   ٢:٤٧

موعد اذان المعرب  ٥:١٢

موعد اذان العشاء.  ٦:٢٦


 

مواعيد الصلاة اليوم في محافطة السويس

موعد صلاة الفجر   ٤:٣٢

موعد  الشروق       ٦:٠٠

موعد آذان الظهر    ١١:٣٤

موعد آذان العصر   ٢:٤٣

موعد اذان المعرب  ٥:٠٧

موعد اذان العشاء.  ٦:٢٥


 

مواعيد الصلاة اليوم في محافطة الاسماعيلية
 

موعد صلاة الفجر   ٤:٣٤

موعد  الشروق       ٦:٠٢

موعد آذان الظهر    ١١:٣٥

موعد آذان العصر   ٢:٤٣.

موعد اذان المعرب  ٥:٠٧

موعد اذان العشاء. ٦:٢٦
 

علي جمعة: الصلاة شخصية تتعلق بذمة كل مسلم ومسلمة

مواعيد الصلاة اليوم في محافطة الغربية
 

موعد صلاة الفجر   ٤:٣٩

موعد  الشروق       ٦:٠٧

موعد آذان الظهر    ١١:٤٠

موعد آذان العصر   ٢:٤٨

موعد اذان المعرب  ٥:١٢

موعد اذان العشاء.  ٦:٣١

مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة اليوم موعد آذان الظهر مواعيد الصلاة اليوم في محافطة القاهرة مواعيد الصلاة مواعيد الصلاة اليوم موعد اذان العشاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

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