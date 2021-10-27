مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021 فى محافظات مصر

تستعرض الدستور لقرائها مواقيت الصلاة في بعض المحافظات اليوم الأربعاء ٢٧ أكتوبر نظرا لأهميتها وتصدرها علي مواقع البحث وتتضمن مواقيت الصلاة كلا من محافطة القاهرة الكبري، الإسكندرية، جنوب سيناء، الأقصر، السويس، أسوان، الإسماعيلية، والسويس ومحافظة الغربية.

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء ٢٧ أكتوبر ٢٠٢١ في محافظات مصر

مواعيد الصلاة اليوم في محافطة القاهرة

موعد صلاة الفجر ٤:٣٨

موعد الشروق ٦:٠٥

موعد آذان الظهر ١١:٣٩

موعد آذان العصر ٢:٤٨

موعد اذان المعرب ٥:١٢

موعد اذان العشاء. ٦:٣٠



مواعيد الصلاة اليوم في محافطة الاسكندرية



موعد صلاة الفجر ٤:٤٣

موعد الشروق ٦:١٢

موعد آذان الظهر ١١:٤٤

موعد آذان العصر ٢:٥٢

موعد اذان المعرب ٥:١٦

موعد اذان العشاء. ٦:٣٥



مواقيت الصلاة اليوم في محافطة جنوب سيناء



موعد صلاة الفجر ٤:٢٦

موعد الشروق ٥:٥٣

موعد آذان الظهر ١١:٢٧

موعد آذان العصر ٢:٣٧

موعد اذان المعرب ٥:٠١

موعد اذان العشاء. ٦:١٨





مواعيد الصلاة اليوم في محافطة الاقصر



موعد صلاة الفجر ٤:٣٢

موعد الشروق ٥:٥٥

موعد آذان الظهر ١١:٣٤

موعد آذان العصر ٢:٤٨

موعد اذان المعرب ٥:١٢

موعد اذان العشاء. ٦:٢٧





مواعيد الصلاة اليوم في محافطة اسوان



موعد صلاة الفجر ٤:٢٩

موعد الشروق ٥:٥٢

موعد آذان الظهر ١١:٣٢

موعد آذان العصر ٢:٤٧

موعد اذان المعرب ٥:١٢

موعد اذان العشاء. ٦:٢٦





مواعيد الصلاة اليوم في محافطة السويس

موعد صلاة الفجر ٤:٣٢

موعد الشروق ٦:٠٠

موعد آذان الظهر ١١:٣٤

موعد آذان العصر ٢:٤٣

موعد اذان المعرب ٥:٠٧

موعد اذان العشاء. ٦:٢٥





مواعيد الصلاة اليوم في محافطة الاسماعيلية



موعد صلاة الفجر ٤:٣٤

موعد الشروق ٦:٠٢

موعد آذان الظهر ١١:٣٥

موعد آذان العصر ٢:٤٣.

موعد اذان المعرب ٥:٠٧

موعد اذان العشاء. ٦:٢٦



مواعيد الصلاة اليوم في محافطة الغربية



موعد صلاة الفجر ٤:٣٩

موعد الشروق ٦:٠٧

موعد آذان الظهر ١١:٤٠

موعد آذان العصر ٢:٤٨

موعد اذان المعرب ٥:١٢

موعد اذان العشاء. ٦:٣١