«أمطار خفيفة».. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021

تستعرض “الدستور” تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021، بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، حيث تشهد القاهرةً الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء طقسًا معتدلًا، بينما شمال سيناء وجنوب الصعيد يشهدان ارتفاعًا في درجات الحرارة، لطيفًا في الساعات الأولى من الليل مائلًا للبرودة في الساعات الأولى من صباح اليوم التالي على جميع الأنحاء.

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021

وتوقع خبراء الأرصاد أن تشهد القاهرةً الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء حركة نشطة للرياح على فترات متقطعة.

تحذيرات من سقوط أمطار على بعض المناطق

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم طقسًا خريفيًا معتدلًا على جميع المحافظات خلال الأيام المقبلةً، ونبهت المواطنين ومن وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة وأماكن متفرقة على السواحل الشمالية والوجه البحري بنسبة 20%.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء ٢٧ أكتوبر في عدد من المحافظات

القاهرة الكبرى: العظمى ٢٨ والصغرى ١٩

الإسكندرية: العظمى ٢٨ الصغرى ٢١

الوجه البحري: العظمى ٢٨ الصغرى ٢١

شرم الشيخ: العظمى ٢٩ الصغرى ٢٣

الغردقة: العظمى ٢٩ الصغرى ٢٠

رأس سدر: العظمى ٢٧ الصغرى ١٨

مرسى علم: العظمى ٢٨ والصغرى ٢٠

سانت كاترين: العظمى ٢٦ والصغرى ١١

بورسعيد: العظمى ٢٧ الصغرى ٢٣

الأقصر: العظمى ٣٢ الصغرى ١٧

أسوان: العظمى ٣٣ الصغرى ١٩

الوادي الجديد: العظمى ٣١ والصغرى ١٨

مطروح: العظمى ٢٥ الصغرى ١٨

قنا: العظمى ٣٢ الصغرى ١٧

السويس: العظمى ٢٨ الصغرى ٢٠

مدينة سيوة: العظمى ٢٨ الصغرى ١٧

الفيوم: العظمى ٢٨ والصغرى ١٦

حلايب: العظمى ٢٩ والصغرى ٢٠





الرطوبةً اليوم

وكشفت الأرصاد عن نسب الرطوبة في محافظات مصر، حيث تشهد القاهرة الكبرى درجة رطوبة تصل العظمى إلى ٨٦ والصغرى إلى ٣٠، بينما السواحل الشمالية تصل درجة الرطوبة العظمى إلى ٦٠ والصغرى ٣٠، ويشهد شمال الصعيد العظمى ٥٠ والصغرى ٣٠.

توقعات الشبورة اليوم الأربعاء

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية تكوين شبورة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرةً الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، بالإضافة لوسط سيناء والدلتا.