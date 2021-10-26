الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

شيخ الأزهر يجرى اتصالًا هاتفيا بوزيرة الصحة للاطمئنان عليها

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

أجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مساء اليوم، اتصالًا هاتفيًّا بالدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، للاطمئنان على حالتها الصحية، إثر تعرضها لوعكة صحية أدت إلى دخولها العناية المركزة، داعيًا الله -عز وجل- أن يمن عليها بالشفاء العاجل.

وأعرب فضيلة الإمام الأكبر خلال الاتصال عن خالص تمنياته بدوام الصحة والعافية وعن تقديره لجهود وزيرة الصحة المبذولة في سبيل صحة وسلامة المواطنين، متمنيًا لها العودة في أسرع وقت لمباشرة مهامها وحياتها بشكل طبيعي.

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وزيرة الصحة العناية المركزة وزيرة الصحة المبذولة

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العودة للحالة الطبيعية

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