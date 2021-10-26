الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات

هل يحمي لقاح كورونا الحوامل من الإصابة بالفيروس؟

لقاح الحوامل
لقاح الحوامل

تتوسع الدولة متمثلة في وزارة الصحة والسكان في زيادرة عدد مراكز التطعيم على مستوى محافظات الجمهورية، لتنفيذ خطة تطعيم جميع الفئات من المواطنين بهدف القضاء على قوائم الانتظار للحصول على اللقاح.

وأوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن منظمة الصحة العالمية أجازت تطعيم الحوامل والمرضعات بلقاحات فيروس كورونا والتي يتم استخدامها في مصر.

وأضاف أنه يمكن تطعيم الأطفال من عمر 16 حتى 18 عاما والسيدات الحوامل باللقاح المضاد لفيروس كورونا "فايزر"، مشيرًا إلى أنه بعد موافقة منظمة الصحة العالمية، سيتم السماح في بدء تطعيم الأطفال والمرضعات والحوامل.

كشف الدكتور محمد إسماعيل المدير الأسبق لمستشفى الجلاء واستشاري النساء والتوليد، في تصريحات لـ«الدستور»، أنه يجب على جميع الفئات والحالات الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا؛ لأن التجارب العلمية أثبتت فعالية اللقاح في الوقاية من الفيروس وتخفيف أعراضه.

وأوضح المدير الأسبق لمستشفى الجلاء أن فئتي السيدات الحوامل والمرضعات عليهن الحصول على لقاح كورونا؛ مرجعًا أسبابه إلى أن اللقاح يزيد من مناعة الشخص وقدرته على مواجهة الفيروس وتقليل حدة أعراضه في حال الإصابة.

ووصل إجمالي الجرعات المقدمة للمواطنين بلغ 23 مليونا و376 ألفا و990 جرعة، توزعت كالآتي 15 مليونا و132 ألفا و679 للجرعة الأولى، و8 ملايين و244 ألفا و311 للجرعة الثانية. ووصل عدد من تلقوا التطعيم من الجهاز الإداري للدولة اعتبارا من 22 أغسطس الماضي، حتى الآن، بلغ نحو 3.3 مليون شخص.

من جانبه، أوضح مجدي بدران استشاري الحساسية والمناعة، أن الدولة بدأت التعايش مع فيروس كورونا، لاسيما مع تنفيذ خط تطعيم جميع الفئات من المواطنين لتقويض انتشار الفيروس.

أما عن الإجراءات الوقائية التي يجب أن تتبعها السيدات الحوامل والمرضعات، أكد بدران أن ممارسة الرياضة تأتي على رأس هذه الإجراءات، بالإضافة إلى اتباع نظم غذائي جيد تحديدًا خلال تلك الفترة، مشيرًا إلى انتظار الصحة العالمية للسماح لتلك الفئة بالحصول على اللقاح.

ناشدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية في الولايات المتحدة جميع الحوامل أو السيدات اللواتي يفكرن في الحمل أو المرضعات على التطعيم لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدًا أن اللقاحات آمنة وفعالة، وأصبح من الضروري الحصول على التطعيم أكثر من أي وقت آخر لاسيما خلال الموجة الرابعة؛ بسبب متحور دلتا وتداعياته الخطيرة على غير الملقحين.

وأعلن المركز أن معدل الإجهاض كان 13%، بين الحوامل اللواتي تلقين اللقاح، وهي نسبة عادية وغير خطيرة، إذ إن معدل الإجهاض العام بين الحوامل فيما قبل كورونا كان يتراوح بين 11- 16%.

اللقاح التطعيم المرضعات الحمل الحوامل كورونا

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وائل لطفي

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