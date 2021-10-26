الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

العلاج الحر بصحة المنوفية يغلق 55 منشأة

مرور وحده العلاج
مرور وحده العلاج الحر على المنشآت الصحية

مرت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالمنوفية بقيادة الدكتورة شيرين مسعد وعضوية جميع أعضاء العلاج الحر بالمديرية والإدارات التابعة للمديرية والتعاون المشترك مع إدارات الصيدلة ومكافحة العدوى بالمديرية على 180 منشأة طبية خاصة.

وأسفر المرور عن رصد عدد المنشات التي تم تنفيذ قرارات الغلق بها 5 منشأة وعدد المنشآت التي سيتم استصدار قرار غلق (55) منشأة وتم إنذار (54) منشأة وعدد المنشآت المطابقة (66) منشأة، كما تم تحرير (2) تحريز أدوية لمركز علاج طبيعي بشبين الكوم وعيادة جلدية بمنوف.

وزارة المنوفية محافظة وزارة الصحة المرور أدوية مخالفات المواطنين ازمة

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وائل لطفي

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