العلاج الحر بصحة المنوفية يغلق 55 منشأة

مرت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالمنوفية بقيادة الدكتورة شيرين مسعد وعضوية جميع أعضاء العلاج الحر بالمديرية والإدارات التابعة للمديرية والتعاون المشترك مع إدارات الصيدلة ومكافحة العدوى بالمديرية على 180 منشأة طبية خاصة.

وأسفر المرور عن رصد عدد المنشات التي تم تنفيذ قرارات الغلق بها 5 منشأة وعدد المنشآت التي سيتم استصدار قرار غلق (55) منشأة وتم إنذار (54) منشأة وعدد المنشآت المطابقة (66) منشأة، كما تم تحرير (2) تحريز أدوية لمركز علاج طبيعي بشبين الكوم وعيادة جلدية بمنوف.