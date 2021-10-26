«اتحاد المستثمرين»: إلغاء حالة الطوارئ يجذب الاستثمارات الأجنبية

أشاد علي حمزة، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء الجمهورية.

أضاف حمزة، لـ"الدستور"، أن القرار يدل على مدى استقرار الدولة، مؤكدًا أن له مردودًا إيجابيًا على الاقتصاد المصري، حيث يساهم ويشجع على جذب الاستثمارات، لا سيما الاستثمارات الأجنبية، لأن أي مستثمر أجنبي يبحث أولًا عن الأمن والأمان في البلد التي يريد الاستثمار فيها.

وأشار رئيس جمعية مستثمري أسيوط إلى أن القرار سيُساهم في زيادة تدفق معدلات الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية، ما يدفع عجلة الاستثمار المحلي، كما سيكون له مردود عظيم على القطاع السياحة، متوقعًا زيادة أعداد السياح خلال الفترة المقبلة.