«حماة الوطن» بجنوب سيناء يوفر متطلبات ضرورية لذوى الهمم

تواصلت أمانة حزب حماة الوطن، بمحافظة جنوب سيناء ومديرية التضامن الاجتماعي إدارة نويبع، لتوفير متطلبات ضرورية لأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهي: (كرسي متحرك، وجهاز لاب توب لكفيف، وعصا كهربائية لكفيف، وسماعة أذن لأصم)، جاء ذلك بناءً على توجيهات الفريق جلال الهريدي، رئيس حزب حماة الوطن.

ومن المقرر أن يتم توزيع الأجهزة على ذوي الاحتياجات في حفل تقيمه أمانة المحافظة، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، عقب حصر الحالات.

وكان قد ثمن حزب حماة الوطن القرار التاريخي الذى أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، مؤكدًا أن قرار عظيم لإنجازات عظيمة تليق بما دُفع فيها من ثمن غالي من أرواح شهدائنا الأبرار من رجال القوات المسلحة والشرطة.

وأضاف الحزب أن هذا القرار خطوة مهمة، جاءت بعد جهود من قبل القيادة السياسية باتت ملموسة وواضحة للجميع، وجاء من رئيس شجاع يعرف قيمة الحرية والحقوق وقيمة الشعب المصري العظيم.

وأكد الحزب أن إلغاء حالة الطوارئ في مصر إعلان رسمي بانتصارنا على الإرهاب، وأن القيادة السياسية استطاعت خلال السبع سنوات الماضية القضاء على منابع الإرهاب، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيكون له أثر كبير على جذب المزيد من الاستثمارات.

وقدم الحزب التحية لشهدائنا من رجال القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بأنفسهم من أجل عودة الاستقرار والأمن والأمان إلى وطننا الغالي.