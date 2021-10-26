الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

جمارك مطار القاهرة تضبط عددًا من أقراص الكيبتاجون المخدرة

الضبطية
الضبطية

تمكن رجال جمارك الإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة عبدالعال نعمان، مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب عدد من أقراص الكيبتاجون المخدرة بالمخالفة لأحكام القانون.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط التركية القادمة من إسطنبول اشتبه محمد نبيل، مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول، فى راكب فلسطيني الجنسية مرحل من تركيا.

وبتمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أسامة عبدالعزيز، مأمور الفحص، تلاحظ وجود كثافات متماثلة.

بالعرض على د. صابر عبدالحميد، نائب مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة من عماد صلاح مأمور تفتيش الركاب، تحت إشراف حازم محمد على، رئيس القسم لتفتيش حقائبه، فتبين وجود 3700 قرص من أقراص الكيبتاجون المخدرة مخبأة فى جوانب الحقيبة ومغطى بالكربون.

وقرر عبدالعال نعمان، مدير الإدارة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 174 لسنة 2021 وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف، مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

مطار القاهرة الدولي مخدرات فلسطين رابعة ضبط المطارات الحمى محمد منافذ لتر

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