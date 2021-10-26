الداخلية تكشف ملابسات فيديو تحرش شخص بفتاة داخل أتوبيس فى المعادى

كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" متضمناً تضرر إحدى الفتيات من تعرضها لواقعة تحرش من قبل أحد الأشخاص حال استقلالها إحدى وسائل المواصلات "أتوبيس".

وبالفحص تبين قيام الشاكية ( طالبة– مقيمة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) بتحرير محضر بتاريخ 25 الجارى بقسم شرطة المعادى لتضررها من (أحد الأشخاص– مقيم بدائرة مركز شرطة العياط بالجيزة) لقيامه بالتحرش بها حال جلوسه خلف مقعدها داخل أتوبيس استقلته بدائرة القسم.

وقد تمكنت بمساعدة مستقلى الأتوبيس من ضبطه.

وبمواجهته أنكر ما نسب إليه، ولم يعلل سبباً لإدعائها عليه.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.