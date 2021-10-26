الإيسيسكو واليونيسف تعقدان جلسة عمل لمناقشة برامج التعاون

عقدت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، جلسة عمل بمقر منظمة الإيسيسكو في الرباط، من أجل وضع خطة عمل لتعزيز التعاون المشترك بين المنظمتين، ومناقشة البرامج والمشاريع التي يمكن التعاون في تنفيذها بمجالات التعليم وتنمية الطفولة وبناء قدرات الشباب والتدريب على مهارات ووظائف الغد وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

شارك في الجلسة اليوم من جانب الإيسيسكو، خبراء من قطاعات التربية والعلوم والثقافة والعلوم الإنسانية ومركز الاستشراف الاستراتيجي، ومن جانب اليونيسف عدد من المسئولين بمكتب المنظمة في المغرب، حيث تم تقاسم الخبرات وعرض المشاريع والبرامج في مجالات التربية والعلوم والثقافة، وتحديد تلك التي سيتم التعاون في تنفيذها.

وخلال الجلسة تم الاتفاق على العمل المشترك بين قطاع العلوم والتقنية في الإيسيسكو ومنظمة اليونيسف، في تنفيذ برنامج الإيسيسكو لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة في 1000 مدرسة ريفية بدول من العالم الإسلامي، والذي يهدف إلى توفير المياه الآمنة والنظيفة، وتكثيف الوعي والتثقيف والتدريب على تبني السلوكيات الصحية، من خلال تنظيم دورات تدريبية لفائدة المعلمين وتلاميذ المدارس.

وفي مجال التعليم، سيعمل قطاع التربية في الإيسيسكو مع اليونيسف على بناء قدرات المعلمين لمواكبة التطورات التكنولوجية وتوظيفها في مجال التعليم، والمساهمة في الحد من الهدر المدرسي للفتيات، فيما سيعمل قطاع الثقافة بالمنظمة مع اليونيسف على بحث سبل تعزيز التربية الثقافية داخل المدارس ومدارس الفرصة الثانية، كما سيتم العمل المشترك بين قطاع العلوم الإنسانية في الإيسيسكو واليونيسف في مجال تأهيل الشباب تعزيز دورهم في بناء السلام.

كما تم الاتفاق على عقد ورش بين مركز الإيسيسكو للاستشراف الاستراتيجي ومنظمة اليونيسف حول كيفية تصور الشباب للمستقبل، في إطار تعزيز ثقافة الاستشراف، لرفع الوعي حول الإمكانات التي ستكون متاحة في المستقبل، من خلال إطلاق حملة "المستقبل من منظور الشباب"، التي تندرج ضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين المنظمتين.