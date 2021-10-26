إشادات دولية بإلغاء الطوارئ: تعكس حالة الأمن والاستقرار التي تعيشها مصر

سلطت العديد من المنصات والتقارير الدولية ، الضوء على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإلغاء مد حالة الطوارئ المعمول بها في البلاد منذ سنوات، معتبرة أن القرار يعكس تحسن الوضع الأمني وحالة الاستقرار التي تشهدها البلاد بشكل كبير، وأن مصر نجحت في محاربة الإرهاب والقضاء على التهديد الذي تمثله الجماعات الإرهابية، حتى أصبحت مركزا للأمن والاستقرار في المنطقة.



وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن الاثنين، إلغاء حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ سنوات، مضيفا أن "هذا القرار كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء".



وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن مؤسسات الدولة بمختلف القطاعات تعمل بشكل دءوب لتحقيق مزيد من الاستقرار السياسي والاقتصادي للمجتمع المصري، متابعًا أن وصف الرئيس السيسي مصر بواحة للأمان يؤكد حالة الاستقرار الأمني التي تعيشها البلاد في منطقة مضطربة.



رويترز



وقد أشادت وكالة "رويترز" للانباء، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإلغاء مد حالة الطوارئ المعمول بها في البلاد منذ سنوات، مؤكدة أن القرار يعكس تحسن الوضع الأمني في البلاد بشكل كبير.

ونقلت الوكالة الدولية عن الرئيس السيسي، قوله في منشور على الـ"فيسبوك": "باتت مصر، بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة"، مشيرة إلى أن إلغاء تمديد حالة الطوارئ في جميع مناطق البلاد ينبع من حالة الاستقرار الأمني التي تعيشها مصر في الوقت الحالي.

ولفتت الوكالة إلى أن مصر فرضت حالة الطوارئ في أبريل 2017 بعد تفجيرات دامية لكنائس ودأبت على تمديدها كل ثلاثة أشهر منذ ذلك الحين، تورط فيها عناصر إرهابية تتبع جماعات الإسلام السياسي، مشددة على أن مصر عززت وضعها الأمني في سيناء في الآونة الأخيرة.

وأضافت أن القرار لاقى ترحيبا من كل فئات الدولة بما فيهم المعارضين داخل البلاد، ووصفوا تلك الخطوة على صفحاتهم على مواقع التواصل الأجتماعي بأنها أخبار جيدة.



- سي إن إن



سلطت شبكة "سي إن إن" الأمريكية الضوء على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء حالة الطوارئ مشيرة إلى أن إلغاء تمديد حالة الطوارئ في جميع مناطق البلاد ينبع من حالة الاستقرار الأمني التي تعيشها مصر في الوقت الحالي.

ولفتت الشبكة إلى أن مصر فرضت حالة الطوارئ في أبريل 2017 بعد عدد من العمليات الإرهابية وتم تمديدها كل ثلاثة أشهر منذ ذلك الحين.



- أسوشيتد برس



ثمنت وكالة اسوشيتد برس قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاص إلغاء مد حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد لأول مرة منذ سنوات، مؤكدة أن القرار جاء تعبيرا عن حالة الأمن والاستقرار التي تعيشها البلاد.

وأشارت الوكالة في تقريرلها إلى أن مصر حققت أهدافها في القضاء على الإرهاب ونجحت في تحسين الوضع الأمني للبلاد منذ أن فرضت حالة الطوارئ لأول مرة في إبريل 2017، بعد أن شهدت البلاد، خصوصا في شمال سيناء، تفجيرات إرهابية شنها مسلحون مرتبطون بجماعات الإسلام السياسي.

وتابعت الوكالة أن مصر أصبحت بحق واحة للأمن والاستقرار في المنطقة بفضل جهودها في مكافحة الإرهاب، ونجاحها في اتخاذ إجراءات صارمة ضد أعداء الدولة، وعليه قرر الرئيس السيسي رفع حالة الطوارىء بعد انتشار الاستقرار الأمني في أنحاء البلاد نتيجة لنجاح تلك الجهود.