الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا وبريطانيا يبحثان الصراع فى أوكرانيا والوضع فى أفغانستان

دميتري بيسكوف
دميتري بيسكوف

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن روسيا وبريطانيا يمكن أن يتعاونا في المجالات ذات الاهتمام المشترك لكلا البلدين.

جاءت تصريحات المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، ردًا على طلب بتحديد المجالات التي شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على ضرورة إقامة تعاون فيها خلال اتصال هاتفي أجرياه أمس الإثنين، حسبما أوردت وكالة أنباء (تاس) الروسية.

وذكر المكتب الصحفي للكرملين في وقت سابق أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اتفقا على أن موسكو ولندن يجب أن يقيما تعاونًا في عدد من المجالات. 

كما فضل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني. 

وبحثا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الصراع في أوكرانيا والوضع في أفغانستان وقضايا المناخ.

وفي سياق أخر، أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك في سلسلة من الاجتماعات عبر الإنترنت مع قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، غدًا الأربعاء؛ لبحث قضايا تشمل قضايا الانتعاش الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ وإجراءات مكافحة فيروس كورونا والتغلب على عواقب الوباء.

وذكرت وكالة أنباء تاس الروسية-وفقا لما جاء في بيان المكتب الصحفي للكرملين: "يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (في مؤتمر عبر تقنية الفيديو) في القمة السادسة عشرة لشرق آسيا، التي ستترأسها بروناي".

وأشارت إلى أنه ستتم مناقشة قضايا الانتعاش الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والتغلب على تداعيات فيروس كورونا، موضحة أن بوتين سيشارك في الـ 28 من الشهر نفسه في الجلسة العامة للقمة الرابعة بين روسيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" .

الكرملين دميترى بيسكوف روسيا بريطانيا فلاديمير بوتين

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