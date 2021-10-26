الرئيس السيسى يوجه بتعزيز الجهود للانتهاء من مدينة السيارات

يتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إنه تم عرض الموقف التنفيذي لعدد من المنشآت بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً ما يتعلق بتصميمات قاعة مجلس النواب، فضلًا عن التصميمات الهندسية لمركز مصر الثقافي الإسلامي والمنشآت الملحقة به، بما فيها مبنى مسجد مصر وما يضمه من قاعات كقاعة دار القرآن الكريم.

الرئيس عبدالفتاح السيسي

واطلع الرئيس كذلك على الموقف التنفيذي الخاص بالحي الدبلوماسي الذي يضم مقار السفارات والمنظمات الدولية المعتمدة بالقاهرة.

وعُرض خلال الاجتماع أيضًا الموقف التنفيذي لمدينة السيارات العالمية على طريق القاهرة العين السخنة، حيث وجه الرئيس بتعزيز الجهود القائمة للانتهاء من إقامة المدينة بصورة متكاملة بحيث تضم كافة الخدمات اللازمة.

وتناول الاجتماع عرض الموقف الإنشائي لمدينة الجلالة، فضلًا عن متابعة مخطط إنشاء السوق التجارية بمنطقة الحي العاشر في مدينة نصر، بالإضافة إلى الدراسة الخاصة باستغلال الأراضي المحيطة بحي الأسمرات، وذلك في إطار تنمية وتطوير تلك المناطق والارتقاء بالخدمات المقدمة لقاطنيها.

الرئيس عبدالفتاح السيسي



وعُرض خلال الاجتماع أيضًا سير العمل بمجموعة شبكة الطرق والمحاور بشرق القاهرة، خاصةً تقاطع الطريق الدائري الإقليمي مع طريق السويس، فضلًا عن جهود استغلال الأراضي على جانبي محور "جيهان السادات" في توفير مختلف الخدمات الأساسية للمركبات المترددة على المحور.

كما تم استعراض الموقف التنفيذي لتطوير طريق الضبعة بطول 260 كم، حيث أكد الرئيس على تزويده بكافة الخدمات اللازمة على امتداد الطريق، بحيث يساهم كشريان رئيسي في خدمة المشروع القومي العملاق "الدلتا الجديدة" للإنتاج الزراعي.

الرئيس عبدالفتاح السيسي

حضر الاجتماع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح خالد فوزي مدير إدارة المساحة العسكرية، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري الهندسي بالهيئة الهندسية، واللواء محمد الدكروري مساعد رئيس الهيئة الهندسية لمشروع مسجد مصر، واللواء شريف عبدالعزيز رئيس القسم الإنشائي بالمكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، والعميد عبدالعزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، والدكتور طارق الخضيري مدير مصنع "إبداع" للرخام والأعمال الفنية، والمهندسان محمد طلعت وأحمد فايز، الاستشاريان بمشروع مسجد مصر.

الرئيس عبد الفتاح السيسي،

الرئيس عبد الفتاح السيسي،