الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس الأركان يشهد مراحل المشروع التكتيكى لإحدى وحدات الجيش الثالث الميدانى

الفريق محمد فريد
الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة

شهد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إحدى مراحل المشروع التكتيكى بجنود الذى تنفذه إحدى وحدات الجيش الثالث الميدانى، وذلك فى إطار الخطة السنوية للتدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.
وتضمنت المرحلة عرضاً لملخص الفكرة التكتيكية ثم التحرك لاقتحام الحد الأمامي لدفاعات العدو وتطوير الهجوم لتحقيق المهام المخططة، وأظهر المشروع المستوى الراقى الذى وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات ميدانية وقتالية عالية واستخدام أحدث نظم التحكم والتوجيه لمختلف الأسلحة والمعدات.
 

وناقش الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، القادة والضباط المشاركين فى المشروع على كافة المستويات فى القرارات المتخذة ، كما استمع لعدد من الأسئلة والاستفسارات والتى أجاب عليها مخططو ومنفذو المشروع .
وفى نهاية المرحلة نقل الفريق محمد فريد تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لرجال الجيش الثالث وأشاد بالأداء المتميز للقوات المنفذة للمشروع وطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية العالية، مشيداً بالجهد الذى يبذلونه لحماية تراب الوطن .
حضر المرحلة عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من دارسى الكليات والمعاهد العسكرية .

الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة
الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

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