«القابضة للمياه» تتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة بدمياط

أكد ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أهمية متابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» كأحد أهم أولويات الشركات التابعة، والالتزام بالانتهاء من المشروعات وفقا للبرنامج الزمنى المخطط، وفقًا لتوجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

فى السياق، استقبل خالد جمال الدين أحمد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، الدكتور صلاح بيومي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والعميد محمد جلال رئيس قطاع المشروعات بالشركة القابضة، ضمن خطة الشركة القابضة لمتابعة ودعم الجهود المبذولة من شركة مياه دمياط بالمشروعات الجاري تنفيذها ضمن البرنامج الرئاسي «حياة كريمة»، حيث يضم البرنامج ضمن مرحلته الأولي بدمياط حزمة من المشروعات التنموية لتطوير 28 قرية و219 تابعا بمركز كفر سعد تشمل كل الخدمات والبنية الاساسية والتي في مقدمتها خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة 510 ملايين جنيه.

والتقى د. صلاح بيومى، مع اللجنة المشكلة للإشراف على تنفيذ الأعمال بالشركة وكذلك المكتب الاستشارى، لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها، مشددا على أهمية تنفيذ المشروعات بالجودة والدقة المطلوبة مع الإلتزام بالبرامج الزمنية الموضوعة وفقا للخطة الإستراتيجية للدولة، وضرورة تذليل أي معوقات أو عقبات قد تظهر خاصة وتسخير كل الإمكانيات اللازمة للمشروع.

أكد بيومي الطبيعة الخاصة للمشروعات القائمة والجاري تنفيذها لما تمثله من أهمية عظيمة لدعم الحياة الكريمة لدي المواطنين بتلك المناطق وهو ما يمنحنا دافع قوي وحيوي لتقديم المشروعات القائمة في أفضل صورة لائقة ترتقي لخدمة أهالينا في الريف المصري كجزء عزيز وهام من المجتمع.

وقال العميد خالد جمال الدين، أن الشركة على دراية تامة بما تمثله المبادرة الرئاسية حياة كريمة كخطوة على طريق خطة التنمية المستدامة (رؤية 2030) حيث بدأت الدولة في ترسيخ آليات التطوير بدءا من رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجًا وكأولوية أولي لأهالينا بالريف المصري ضمن ركب الجمهورية الجديدة بمفهومها الأشمل.