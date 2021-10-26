البنك الدولى يكشف تفاصيل دعم البلدان صحيًا لمواجهة كورونا

كشف البنك الدولي عن أن أزمة فيروس كورونا أحدثت مزيداً من الضغط على النظم الصحية التي تتحمل فوق طاقتها بالفعل، وأدى تعطل خدمات صحة الأم البالغة الأهمية وعمليات التطعيم الروتينية للأطفال في بعض الأماكن إلى زيادة معدلات وفيات الأمهات والأطفال - الناتجة عن الوفيات غير المباشرة بسبب فيروس كورونا.

تُعد التدخلات في سنوات الطفل الأولى مثل المشروع الذي يموله البنك الدولي من أجل مواجهة حالات التقزم بالغة الأهمية، لضمان حصول الأطفال الرضّع على التغذية التي يحتاجونها لمنع حدوث ضرر دائم لنموهم البدني وقدرتهم على التعلم.

تقول إحدى الأمهات الروانديات ممن استفدن من خدمات تنمية الطفولة المبكرة: "المرشدون الصحيون من المجتمعات المحلية يساعدوننا على تتبع نمو أطفالنا، ويطالبوننا بانتظام بمتابعة أوزان أطفالنا ويشجعوننا على ذلك. لقد علمونا ما هو النظام الغذائي المتوازن، وكيفية إعداده." يُعد الحفاظ على استمرارية هذه الخدمات في أثناء أي حالة طوارئ أمراً بالغ الأهمية لمنع تأثير سوء التغذية على الأطفال الصغار مدى الحياة.

لمساعدة البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل على الحفاظ على استمرارية الخدمات الصحية الأساسية في الوقت الذي تعزز تصديها للجائحة، حشد البنك الدولي استجابة لتلك الحالة الصحية الطارئة ضمت أكثر من 100 بلد على مدار الأشهر الأولى من الجائحة.

وقال البنك الدولي إن اللقاحات ضرورية لإنهاء الجائحة، إلا أن العديد من البلدان النامية لا يحصل عليها حتى الآن على نحو عادل ومنصف، ولهذا السبب يخصص البنك الدولي 20 مليار دولار لمساعدة البلدان على شراء اللقاحات وتوزيعها لتطعيم مواطنيها.

ويشمل ذلك المسعى تدريب الكوادر الصحية، وإنشاء البيانات ونظم المراقبة اللازمة، وإعداد حملات التوعية للتعامل مع التردد في تلقي اللقاحات. وتُعد الشراكات أيضاً أساسية لإطلاق عمليتي الإمداد باللقاحات وإيصالها، والتعامل مع قضايا التسليم، والتصنيع، والاتجار.