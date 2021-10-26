النائب أحمد فتحى: إلغاء حالة الطوارئ رسالة للجميع أن مصر أصبحت آمنة ومستقرة

أكد النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ رسالة للعالم أن مصر أصبحت آمنة ومستقرة.

وقال فتحي، خلال بيانه اليوم الثلاثاء، إن هذا القرار يساهم بشكل كبير في مسيرة التنمية ويؤكد على حالة الأمن والاستقرار التي حققتها الدولة المصرية خلال الفترة السابقة، موضحًا أن هذه الخطوة ستتبعها خطوات وإجراءات الفترة القادمة لتحقيق ما تهدف إليه وتؤكد عليه الاستراتيجية الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان التي أطلقت مؤخرًا.

وأشار إلى أن الدولة المصرية استطاعت تحقيق أهدافها الكاملة في القضاء على الإرهاب والإرهابيين فى جميع أنحاء البلاد بفضل جهود القيادة السياسية وأبطال القواتنا المسلحة والشرطة الذين ضحوا كثيرًا خلال السنوات الماضية، مضيفًا أن مصر وصلت إلى ساحة من الأمن والأمان مما أوصل القيادة لإلغاء حاله الطوارئ.

وكان الرئيس السيسي، أعلن عبر صفحته الرسمية عن قرار إلغاء حالة الطوارئ بالبلاد وجاء نص إعلان الرئيس كالتالي: "يسعدني أن نتشارك معًا تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر ... بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد".