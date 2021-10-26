الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تعد خطط لمهاجمة منشآت نووية إيرانية

الأجهزة الأمنية الإسرائيلية
الأجهزة الأمنية الإسرائيلية

تسعى إسرائيل إلى اتخاذ خطوات تمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية، حال تعثر المفاوضات النووية مع طهران.

وقالت تقارير إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن حكومة تل أبيب وجهت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بإعداد خطط لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، حال تعثر المفاوضات النووية، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية «كان».

وأشارت التقارير الإسرائيلية إلى أن إيران تواصل تحدي المجتمع الدولي فيما يخص برنامجها النووي، فيما تحذر الولايات المتحدة من استخدام وسائل أخرى للتعامل مع طهران حال فشل المفاوضات.

إسرائيل إيران المفاوضات النووية طهران الأجهزة الأمنية الإسرائيلية المنشآت النووية

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