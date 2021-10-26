الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

فرنسا تستنكر التوسع الاستيطانى الإسرائيلى فى الضفة الغربية

التوسع الاستيطاني
التوسع الاستيطاني الإسرائيلي

أعربت فرنسا عن استنكارها لخطوات إسرائيل تجاه التوسع الاستيطاني في أراضي الضفة الغربية المحتلة، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية «كان».

ورفضت فرنسا خطوة إسرائيل بطرح عطاءات لبناء أكثر من 1300 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، داعيةً إلى التوقف عن اتخاذ أي خطوة أحادية الجانب، والتي تعرض حل الدولتين للخطر.

وكانت سلطة الأراضي الإسرائيلية، قد أعلنت، الأحد الماضي، عن طرح أكثر من 1300 وحدة استيطانية جديدة داخل الضفة الغربية. 

ووجه زئيف إلكين، وزير الإسكان والبناء الإسرائيلي، بطرح وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية، قائلا: "تعزيز الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية أمر ضروري ومهم للغاية، وبعد فترة طويلة من الركود في البناء هناك، أرحب بتسويق أكثر من 1000 وحدة استيطانية".

فرنسا الضفة الغربية إسرائيل قطاع إدارة الأعمال وزير الإسكان والبناء وحدات استيطانية

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وائل لطفي

بيوت السويس

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