مدته 88 يومًا ويبدأ فى 21 ديسمبر.. موعد دخول فصل الشتاء

بعد فصل صيف شديد الحرارة، وعدة موجات حارة، ينتظر الكثير من المواطنين موعد بدء فصل الشتاء، والأمطار، وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، ذات المظهر الجذاب الأنيق.

مع انتهاء فصل الصيف، تساءل المواطنون عن موعد بداية فصل الشتاء، لذا تواصلت الدستور مع الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، لمعرفة موعد دخول الشتاء مصر.

الخريف مستمر حتى يوم 20 ديسمبر

قال الدكتور محمود شاهين، إن الظاهرة الجوية الموجودة هي الشبورة المائية، ولكنها غير مؤثرة على حركة المرور ويجب الحذر أثناء القيادة، مؤكدًا أن ارتفاع درجات الحرارة على الوجه البحري يكون من درجة إلى 3 درجات، أما في الوجه القبلي وجنوب الصعيد فيكون ارتفاع درجات الحرارة من 4 درجات لـ5 درجات مئوية.

واستكمل شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، أن الخريف مستمر حتى يوم 20 ديسمبر ويبدأ الشتاء اعتبارا من يوم 21 ديسمبر.

وأشار شاهين، إلى أن التقلبات الجوية واردة في فصل الخريف، خصوصًا أن فصل الخريف هو فصل التقلبات الجوية الحادة والسريعة، ولكن معظم أيامه تشهد اعتدالًا بدرجات الحرارة، وبارد في النصف الثاني من فصل الخريف تكون هناك تقلبات جوية وأمطار، سواء على شمال وجنوب البلاد، ونوهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالات عدم الاستقرار أولا بأول.

موعد انتهاء فصل الخريف

- فصل الخريف:

موعده: بدأ الأربعاء 22 سبتمبر

مدته: يبلغ طول فصل الخريف 89 يوما و20 ساعة و38 دقيقة

موعد بداية فصل الشتاء

- فصل الشتاء:

موعده : يبدأ الثلاثاء 21 ديسمبر

مدته: يبلغ طول فصل الشتاء 88 يوما و23 ساعة و35 دقيقة

وتفسر الأرصاد حدوث الفصول الأربعة، نتيجة وجود الشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، ونتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة.