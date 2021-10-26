رئيس جامعة أسوان: سعيد بدخول 5 علماء ضمن قائمة أفضل 2٪ حول العالم

عرب الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، عن سعادته بدخول علماء من الجامعة ضمن قائمة افضل 2٪ حول العالم.

وقال الدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة، إن القائمة ضمت 5 علماء بجامعة أسوان ضمن أفضل 2٪ من العلماء حول العالم في تخصصهم وهم: ا. د محمد نجيب راشد كلية العلوم مجال العلوم البيئة وا. د احمد محمد رشاد كلية العلوم مجال الهندسة الميكانيكية والنقل وا. د محمد عبالعزيز مهلل عرابي كلية الهندسه مجال الهندسة الكهربائية والالكترونية وا. د محمد فتحي الامين كلية العلوم مجال الهندسة الميكانيكية والنقل والدكتور صلاح محمد كامل كلية الهندسة مجال الطاقة.