الجامعة العربية تدين بناء إسرائيل 1300 وحدة استيطانية بالضفة الغربية

أدان مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، إعلان الحكومة الإسرائيلية، خططًا لبناء نحو 1300 وحدة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة، مؤكدًا أن الحكومة تواصل حزمة من السياسات الخطيرة الهادفة إلى تقليص الوجود الفلسطيني بالضفة والقدس.

وأبدى المصدر المسئول، استغرابه إزاء صمت المجتمع الدولي على ما تقوم به إسرائيل من انتهاكات، آخرها إجبار فلسطيني على هدم منزل عائلته بنفسه في القدس قبل يومين، وفقًا لبيان رسمي حصل "الدستور" على نسخة منه.

واعتبر المصدر، أن إعلان الحكومة الإسرائيلية، تصنيف ست منظمات أهلية فلسطينية كمنظماتٍ إرهابية هو ما يُمكن وصفه بالإرهاب، مضيفًا: أن أصواتًا داخل الحكومة الإسرائيلية نفسها عارضت هذا التصنيف الذي لا يستند لأي أساس، ولا ينبغي أن يُلزم أي طرف في العالم.

وأكد المصدر أن قوى عالمية لم يعد يهمها سوى حماية الحكومة الإسرائيلية من السقوط، متبعة سياسة غض النظر عن كافة جرائمها، مضيفًا أن هذا التوجه لا يعكس خطة أو استراتيجية يمكن العمل بمقتضاها لمنع انفجار الأوضاع في الأراضي المحتلة أو تحقيق التسوية المنشودة، في ظل إمعان الحكومة الإسرائيلية في سياساتها العنصرية والاستيطانية.