منها أشعة الشمس.. 7 طرق تحفزك عند اضطراب الحالة المزاجية

يعاني كثيرون بسبب تغير حالتهم المزاجية، وفى كل عام عندما يحل الخريف ثم يأتي الشتاء، موسم الاضطراب المزاجي، لكن من خلال تعديل النظام الغذائي، وتغيير الأنشطة اليومية، تقاوم هذه التقلبات، وإليك عدد من النصائح كما يستعرضها موقع Bright Side.

"ضوء الشمس"

يعد وصول ضوء الشمس على البشرة من الأمور التى تخلق شعورا ممتعا للغاية، كل ما تحتاجه مصباح شمسي على الطاولة أو صندوق ضوئي وقليل من ضوء الأشعة فوق البنفسجية، يساعد في تحسين الحالة المزاجية، الذي يكون أكثر فاعلية عند القيام به في الصباح لمدة 20 دقيقة.

"المشي في الصباح الباكر"

تعتبر رياضة المشي خاصة في الصباح الباكر، امرًا سهلاً أو ممتعًا بالنسبة لك، ولهذا السبب يجب أن تحاول المشي، لكي يتم تعزيز مستويات الطاقة لديك وسيشعر جسمك وعقلك وقتها بالكامل بالانتعاش والنشاط أيضًا، كما أنه يقلل من شعورك بالحزن أو الاكتئاب، بالإضافة إلى ذلك فقد ثُبت علميًا أن المشي كل صباح يُحسن وظائف المخ، بسبب زيادة ضخ الدم وهذا العمل مرتبط بشكل كبير بذاكرة أقوى وتركيز أفضل والقدرة على حل المشكلات بشكل فعال.

" التطوع"

شيء لن يساعدك فقط في التغلب على حزنك الموسمي، لكنه سيحافظ على عدم توترك على المدى الطويل، كما تؤكد دراسة أنه كلما زاد المال الذي يحتفظ به الناس لأنفسهم، زاد شعورهم بالاضطراب العاطفي لديهم، لذا فإن الكرم لا يقتصر فقط على أن تكون لطيفًا، بل يتعلق أيضًا بالبقاء بصحة جيدة.

"الحركة والتمرين"

تحرك بقدر ما تستطيع بأي طريقة تريدها، يجب أن تكون إضافة الحركة والتمرين إلى حياتك أولوية بالنسبة لك إذا كنت تعاني من الحزن الموسمي، سواء كان الأمر يتعلق برفع الأثقال أو الجري أو القيام بأى نشاط آخر، فإن إيقاظ جسمك سيساعد عقلك على البقاء نشطًا أيضًا.

"إجازة قصيرة"

إذا كنت تعلم أن فصلي الخريف والشتاء ليسا فترات جيدة بالنسبة لك، فيمكن التخطيط لأخذ بعض الوقت في إجازة حتى تتمكن من القيام برحلة خلال ذلك الوقت، وذلك للخروج من الملل وتحسين الحالة المزاجية، فمن الجيد اختيار مكان مشمس، كما يمكن اصطحاب صديق جيد أو شخص يشعر بالحزن مثلك خلال هذه الفترات، ستستمر آثار هذه الرحلة على روحك لعدة أسابيع وستشعر بالسعادة والحيوية، وسيشعر منزلك بالجمال بغض النظر عن الطقس بالخارج وبغض النظر عن الصعوبات.

"علاج الضحك"

إذا كنت تواجه مشكلة في العثور على أشياء مضحكة من حولك، فقد تحتاج إلى العمل على حس الفكاهة لديك، جرب وابحث عن الأفلام والبرامج التليفزيونية وبطاقات التهنئة والأشياء الأخرى التي تبدو مضحكة بالنسبة لك، يمكنك أيضًا عدم أخذ الأمور على محمل الجد عندما لا تكون بهذه الأهمية.

"تغيير نظامك الغذائي"

يحصل كثيرون على وجبات خفيفة غنية بالسكر والكربوهيدرات تجعلهم يشعرون بتحسن في أيام الشتاء، ومع ذلك، فإن الارتفاع الذي تقدمه هذه المنتجات سيتلاشى بسرعة وسيتبع ذلك ركود، البحث عن الأطعمة التي تحتوي على فيتامين د ، المعروف أيضًا باسم "فيتامين أشعة الشمس" أيضًا ، يمكن للأطعمة الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية والبروتينات الخالية من الدهون والتوت والشوكولاتة الداكنة أن تحسن مزاجك بمرور الوقت.