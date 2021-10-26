البورصة تُصدر قرارات ضد «الشروق» للوساطة المالية لحين إزالة المخالفات

قررت لجنة العضوية بالبورصة المصرية، خلال جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، حظر استفادة شركة الشروق للوساطة في الأوراق المالية من نظم التداول المعمول بها في البورصة.

كما حظرت الاستفادة من الخدمات والتسهيلات التي تتيحها البورصة للعمل بها، بالإضافة إلى حظر تواجد أيًا من العاملين لديها في قاعة التداول، كتدبير احترازي بدءًا من جلسة يوم غدٍ الأربعاء، لحين موافاة البورصة بما يفيد إزالة المخالفات المنسوبة إليها.

على جانب آخر، أغلقت مؤشرات البورصة، على تباين في ختام معاملات اليوم الثلاثاء- منتصف تعاملات الأسبوع، بعد صعودها القوي في التعاملات الصباحية على خلفية التفاؤل بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدم مد حالة الطوارئ.

وأنهى رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة تعاملات اليوم عند مستوى 741.3 مليار جنيه، بخسارة قدرها 100 مليون جنيه عن إغلاقه بالأمس، فيما بلغ حجم التداول الكلي بالسوق 3.9 مليار جنيه، منها 2.3 مليار جنيه تعاملات سوق سندات المتعاملين الرئيسيين

وتراجعت مكاسب المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" مكاسبه من 2 % إلى 0.7 % فقط، لينهي التعاملات عند مستوى 11256.54 نقطة، فيما هبط مؤشر "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" للأسهم الصغيرة والمتوسة بنسبة 3.61%، لينهي التعاملات عند مستوى 2261.34 نقطة.