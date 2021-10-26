الهلال الأحمر ببورسعيد يطلق حملة «دفيهم» لدعم الأسر الأولى بالرعاية

أطلق الهلال الأحمر المصري فرع بورسعيد، حملة «دفيهم» لتوزيع بطاطين، بالإضافة لشنطة مستلزمات دراسية على الأسر الأولى بالرعاية، وذلك بمنطقة جنوب بورسعيد، بتوجيهات عصام الهندي رئيس مجلس الإدارة، وبالتعاون مع مبادرة روافد الخير بقيادة الدكتورة منال الغراز رئيس المبادرة في بورسعيد.

تضمنت فعاليات الزيارة، قيام المتطوعين بتوزيع حزمة المساعدات على أهالينا من الأسر الأولى بالرعاية بقرية منشية الإيمان، وقرية أم خلف التابعين لقرية بحر البقر بجنوب بورسعيد.

استهدف الحملة 200 أسرة بإجمالي عدد مستفيدين 900 فرد، من أهالي القريتين، بالإضافة لتوزيع شنط الأدوات المدرسية المقدمة من مبادرة روافد الخير على طلبة المدارس في مراحل التعليم المختلفة.