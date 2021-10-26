الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الهلال الأحمر ببورسعيد يطلق حملة «دفيهم» لدعم الأسر الأولى بالرعاية

الهلال الأحمر ببورسعيد
الهلال الأحمر ببورسعيد يطلق حملة «دفيهم

أطلق الهلال الأحمر المصري فرع بورسعيد، حملة «دفيهم» لتوزيع بطاطين، بالإضافة لشنطة مستلزمات دراسية على الأسر الأولى بالرعاية، وذلك بمنطقة جنوب بورسعيد، بتوجيهات عصام الهندي رئيس مجلس الإدارة، وبالتعاون مع مبادرة روافد الخير بقيادة الدكتورة منال الغراز رئيس المبادرة في بورسعيد.

تضمنت فعاليات الزيارة، قيام المتطوعين بتوزيع حزمة المساعدات على أهالينا من الأسر الأولى بالرعاية بقرية منشية الإيمان، وقرية أم خلف التابعين لقرية بحر البقر بجنوب بورسعيد.

استهدف الحملة 200 أسرة بإجمالي عدد مستفيدين 900 فرد، من أهالي القريتين، بالإضافة لتوزيع شنط الأدوات المدرسية المقدمة من مبادرة روافد الخير على طلبة المدارس في مراحل التعليم المختلفة.

أطلق التطوع في الهلال الأحمر بورسعيد حملة الأسر

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

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