رئيس جامعة كفر الشيخ: إلغاء تمديد حالة الطوارئ تاريخى ويرسخ للجمهورية الجديدة

عقد مجلس جامعة كفرالشيخ برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، اليوم الثلاثاء، جلسته الشهرية بقاعة المجلس، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية.

جاء ذلك بحضور اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، والمستشار القانوني للجامعة، والدكتور على صبري أمين عام الجامعة.

واستهل الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، الاجتماع بتوجيه أسمى آيات الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للاهتمام بالتنمية الشاملة بالمحافظة ورعايته ودعمه لكافة مطالب إدارة الجامعة.

وأشاد رئيس الجامعة، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإلغاء تمديد قانون الطوارئ، مؤكدا أن هذا القرار يؤكد الاستقرار والأمن والأمان الذى تحقق على أرض مصر خلال السنوات الأخيرة بفضل جهد وفكر وعمل الرئيس عبدالفتاح السيسى الذي لا يألو جهدا فى تقديم كل الخير لبلدنا مصر، ووصف قرار السيد الرئيس السيسي بإلغاء تمديد حالة الطوارئ بالتاريخي، ويرسخ للجمهورية الجديدة.

من جانبه، فقد أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه خلال الـ 6 أشهر المقبلة، ستتغير خريطة المحافظة من خلال الإنشاءات الجارية سواء التجمعات السكانية الثلاثة غرب وشرق العاصمة، إضافة للطرق والمحاور الجديدة، وكذلك امتداد الجامعة، والمدارس الجديدة الخاصة والدولية وغيرها من المشروعات الخدمية التي ستحول مستقبل المحافظة لمستقبل واعدٍ بفضل الله وتوجيه القيادة السياسية.

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية المشددة؛ لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين ومواجهة الفيروس القاتل.