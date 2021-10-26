الخميس.. شهادات عن حرب أكتوبر 1973 فى دار الكتب

تقيم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، ندوة علمية بعنوان "شهادات عن حرب أكتوبر 1973"، وذلك يوم الخميس المقبل.

ومن المقرر أن تبدأ الجلسة الافتتاحية 10.30 صباحا، وتشمل الجلسة كلمة مقرر الندوة للدكتور أحمد الشربيني، كلمة مقرر اللجنة العلمية للدكتور أحمد زكريا، كلمة رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية الدكتور أشرف قادوس، وكلمة رئيس الهيئة الدكتورة نيفين موسى.

وبعد نهاية الجلسة يتم عرض فيلم تسجيلي عن حرب أكتوبر، وافتتاح معرض وثائقي عن وثائق حرب أكتوبر1973.

حرب أكتوبر

وتبدأ الجلسة الأولى في الحادية عشرة صباحا برئاسة الدكتور السيد فليفل، وتتناول الموضوعات التالية: يوميات طيار في حرب أكتوبر لـ اللواء أ. ح . طيار محمد صلاح عارف، المقاومة الشعبية في حرب أكتوبر أحد رموز المقاومة الشعبية فوزي أبوالطاهر حماد، شهادات من حياة مهجري مدن خط النار 1967- 1974 د. أسماء محمد محمود، مذكرات القادة العسكريين مصدرا لحرب أكتوبر كاتبة وباحثة عسكرية أميرة فكري، والصحافة وذكرى حرب أكتوبر د. رزق نوري.

وتبدأ الجلسة الثانية في الواحدة ظهرا برئاسة الدكتور أحمد زكريا، وتتناول الجلسة الموضوعات التالية: ذكرياتي عن حرب أكتوبر لـ اللواء أ. ح . وخبير استراتيجي د. محمد الغباري، قراءة في يوميات جندي مصري على الجبهة د. دينا عبدالحميد، قراءة في كتاب العبور والثغرة للمؤرخ البريطاني إدجار أوبلانس لـ أحمد المتولي، والأيام الأخيرة لحرب أكتوبر روايات متباينة صالح محمد عمر.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية نظمت 10 أكتوبر الماضي، بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور فتحى عبدالوهاب، ومكتبة مصر العامة برئاسة السفير عبدالرؤوف الريدي، ندوة بعنوان "حرب أكتوبر بين الجبهة والصحافة"؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى السادس من أكتوبر.