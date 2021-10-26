وصول رحلات سياحية جديدة إلى مطار أسوان ديسمبر المقبل

كشفت مصادر بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية عن وصول عدة إخطارات من شركات طيران وسياحة أجنبية وعربية لتسيير رحلات سياحية منتظمة إلى مطار أسوان الدولي مع بداية ديسمبر المقبل، بالتزامن مع بداية الفصل الشتوي، فضلاً عن حرص وزارة الطيران المدنى على زيادة معدلات التشغيل الجوية والركابية الوافدة إلى المدن المصرية.

أضافت المصادر، لـ"الدستور"، أن مطار أسوان الدولي يشهد خلال الاونة الحالية زيادة كبيرة في معدلات التشغيل الجوية والركابية مختلفة الجنسيات والقادمة من مطار القاهرة الدولي، حيث يستقبل المطار يوميا ما يقرب من 20 رحلة جوية داخلية.

أشارت المصادر إلى أنه من المتوقع خلال الأيام القادمة زيادة الرحلات الجوية القادمة من المطارات السياحية والاقليمية والرئيسية إلى مطار أسوان الدولي، مشددًا على توفير الإجراءات الصحية والوقائية بالمطار .

وتلتزم المطارات المصريةً بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدولة للقادمين من مختلف الجنسيات وعدم المرور دون تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين – تايلاند – أمريكا الشمالية والجنوبية – كندا ومطارات لندن هيثرو – باريس – فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار.

وتشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل PCR سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية، فضلًا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.

وأوضحت وزارة الطيران، في منشور للعاملين، إن الحملة الطبية الوافدة من وزارة الصحة، سوف تتواجد في مقار الوزارة،

أشارت وزارة الطيران إلى أن هناك شرطان لحصول الموظف على التطعيم، أولهما أن يكون المتقدم قد سجل على موقع وزارة الصحة والسكان، أن يكون لديه بطاقة الرقم القومي، يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس السيسي وخطة الدولة لتطعيم الموظفين بالجهاز الإداري والمواطنين أيضا ضد فيروس كورونا.