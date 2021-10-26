«البحرية الدولية»: تاريخ مصر يدعو للفخر.. بها تم بناء السفن لأول مرة

قال كيتا كي ليم، الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، إن التحول القادم لقطاع الشحن البحري بحاجة إلى المزيد من الاستثمارات والبنية التحتية.

وأضاف "ليم": لقد وضعت المنظمة البحرية الدولية تقنيات جديدة لعملية الشحن الاكثر مراعاة للبيئة وهو شعار النقل البحري الدولي لعام ٢٠٢٢، وهو ما يلقي الضوء على أننا في أمس الحاجة لانتقال المجال البحري المراعي للبيئة لضمان مستقبل مستدام.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاتحاد الدولى للجامعات البحرية لعام 2021، الذي يعقد بمقر الأكاديمية الرئيسى بأبو قير في الإسكندرية، بالتزامن مع الاستعداد للاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور "كيتا كي ليم" الأمين العام للمنظمة البحرية العالم للمنظمة البحرية الدولية، الدكتور جلين بلاكووود رئيسالجامعة البحرية، الدكتور تكاشي تاكاشي نجازاوا - السكرتير التنفيذي للإتحاد الدولي للجامعات البحرية، الدكتور جمال غلوش، مستشار رئيس الأكاديمية للشئون البحرية.

وتابع في كلمته "المسجلة: الجامعات البحرية المشاركة فى هذا المؤتمر تلعب دورا هاما لضمان توافر المهارات اللازمة فى القطاع البحرى للاتجاه للرقمنة والأتمتة خلال هذا القرن.

وشدد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية على أن جائحة كورونا أوضحت ما هى الابتكارات المطلوبة لمواجهتها، وما يمكننا القيام به بشكل أفضل لتحقيق التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وأضاف: "أنه أمر حتمي أن يلعب قطاع النقل البحرى دورا فى خفض الغازات المسببة للاحتباس الحرارى بالاضافة إلى دعم سلاسل الإمداد العالمية من خلال الرقمنة والأتمتة"، مشيرا إلى أن التعاون وتبادل المعرفة حول الابتكار أكثر الطرق فعالية لدفع الصناعة البحرية العالمية نحو مستقبل خالٍ من الكربون.

واستطرد: أن التطور التكنولوجي هو الحل الرئيسي لتحقيق هذه الأهداف، مؤكدا أن تطور التقنيات الجديدة لا يمكن الاستغناء عنه وبغض النظر عن التقنيات المختارة للمضي قدمًا في الشحن المراعى للبيئة الفعال والمستدام، إلا أنه سيظل العنصر البشرى من أهم العناصر وقال إن الشحن البحري سيحتاج دائما الى البحارة والأفراد البحريين، ولابد أن يتوفر بالقطاع البحرية الخبرة اللازمة والتدريب الكافي والدراية التقنية لمواكبة التطور السريع فى قطاع الشحن البحري.

من جهته، توجه الدكتور جلين بلاكوود، رئيس الجامعة البحرية الدولية، بالشكر للأكاديمية العربية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور إسماعيل عبدالغفار، على استضافة هذا المؤتمر.

وأضاف، أن تاريخ مصر يدعو للفخر، وبها تم بناء السفن لأول مرة، متوجها بالشكر للقائمين علي تنظيم المؤتمر والعاملين بالأكاديمية العربية على التنظيم المشرف لهذا الحدث الهام، وقال إن حسن قيادة رئيس الأكاديمية لهذا المكان هو السبب الرئيسي وراء هذا الجمع العظيم.