فحص ادعاء فتاة بقيام مسن بملامسة جسدها فى أتوبيس المعادى

تفحص الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ادعاء فتاة تدعى «كنزي» ضد أحد الأشخاص- مسن- بملامسة جسدها في أتوبيس بالمعادي.

وقالت الشاكية في فيديو بثته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنها تعرضت لأسوأ موقف يمكن أن تتعرض لها فتاة "في الأتوبيس.. لقيت راجل قعد ورايا فحسيت بحاجة غريبة".

وأضافت الطالبة التي انهمرت دموعها أثناء حديثها أنها غيّرت مكان جلوسها في الأتوبيس، لكنها فوجئت بذات الشخص يجلس ورائها.. ولقيته عدى إيده من جمب الكرسي ولمسني وحط إيده على جسمي".

وقالت إنها حررت محضرًا حمل رقم 16696 لسنة 2021 وتباشر النيابة التحقيق.