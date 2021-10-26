«هاني رمزي».. أسطورة الكوميديا المصرية

في عيد ميلاده..

يُعد إضحاك الجمهور معادلة فنية صعبة، سواء من خلال العمل المسرحي أو التليفزيوني أو السينمائي، إلا أن الفنان هاني رمزي، الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده، استطاع أن يخترق تلك المعادلة، حيث سطَّر لنفسه مكانة خاصة في عالم الكوميديا، ليصبح أحد أهم رواد الفن الكوميدي في مصر على مدار سنوات طويلة، وخاصةً في السينما.

ووسط جيل كبير اهتم بتقديم أعمال الأكشن في مصر، سلك الفنان هاني رمزي، مسارًا خاصًا به وهو الكوميديا، وأصبح أيضًا نجم الشباك لسنواتٍ طويلة، فعلى الرغم من الكوميديا المقدمة في أفلامه، إلا أنها كانت تحمل رسائل كبيرة، وشكَّلت علامة فارقة في حياة هاني رمزي الفنية.

وولد الفنان هاني رمزي، في الإسكندرية، وقضى فترة الدراسة في بني مزار، محافظة المنيا، ودرس في كلية التجارة بجامعة القاهرة، ثم انضم إلى معهد الفنون المسرحية.

وكانت بدايته مع وحيد سيف، في مسرحية "أنا عايزة مليونير"، من تأليف الكاتب المسرحي يسري الإبياري، وبعدها شارك الفنان محمد صبحي، في مسرحيتي؛ "تخاريف" و"وجهة نظر"، كما شارك في عدد من الأدوار الفنية، ومن ثمَّ، قام ببطولة مجموعة من الأفلام.